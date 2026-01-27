Cristián ‘Chicho’ Arango está cerca de volver al fútbol colombiano: tendría todo acordado

El delantero colombiano tendría el deseo de volver al país y eso aceleraría la operación entre equipos. Foto: Real Salt Lake

Atlético Nacional se movió en la recta final del mercado de pases y podría tener en las próximas horas uno de los fichajes más importantes de este último periodo de transferencias en el fútbol colombiano. Sin anuncio oficial aún, el club antioqueño está muy cerca de cerrar la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango para la temporada 2026.

La información, revelada de manera coincidente por los periodistas Felipe Sierra, Juan David Londoño y Tom Bogert, apunta a un acuerdo inminente entre Atlético Nacional y San José Earthquakes, club de la MLS al que pertenece el delantero. Detrás de la negociación estuvo Gustavo Fermani, director deportivo verdolaga, quien venía trabajando la operación desde hace semanas.

Cristian Arango es un delantero con recorrido internacional, vigencia competitiva y un perfil que escasea en el fútbol colombiano. A sus 30 años, el atacante no llega como una pieza pensada para rendir de inmediato.

Nacional logró estructurar la operación bajo la modalidad de préstamo por un año, con cargo, y con una opción de compra que el club podrá ejecutar al final de la cesión si el rendimiento del jugador cumple con lo esperado. Un formato que reduce riesgos financieros y, al mismo tiempo, le permite al equipo evaluar su impacto deportivo antes de una inversión definitiva.

¿Cómo se destrabó la negociación con el equipo de la MLS?

Uno de los puntos clave del acuerdo fue la postura del propio futbolista. Pese a que San José Earthquakes había renovado recientemente su contrato hasta diciembre de 2027, Arango habría manifestado su intención de salir del club estadounidense.

Según la información conocida, el delantero comunicó su deseo de regresar a Colombia por motivos personales. Para el jugador era importante volver a Medellín, su ciudad natal, donde reside su familia. Ese escenario fue determinante para que el club de la MLS aceptara negociar un préstamo, a pesar de tenerlo bajo contrato de largo plazo.

Más allá del impacto mediático, Atlético Nacional apunta a fortalecer su estructura ofensiva. La posible llegada de Arango representa una respuesta directa a la necesidad de goles, peso en el área y experiencia en partidos de alta exigencia.

En lo futbolístico, el arribo del ‘Chicho’ abre la puerta a nuevas variantes en ataque, incluso a una eventual sociedad con Alfredo Morelos, una dupla que, por características, promete potencia, movilidad y capacidad de definición. No es un fichaje pensado a futuro, sino para competir desde el primer día en los retos locales e internacionales que tendrá el club en 2026.

¿Qué falta para que sea oficial?

Aunque el acuerdo entre clubes está muy avanzado, la operación aún no ha sido oficializada. Los próximos pasos incluyen el viaje del jugador a Medellín, la realización de los exámenes médicos y la firma del contrato que lo vincule formalmente con Atlético Nacional.

Si los tiempos administrativos se cumplen sin contratiempos, la presentación del delantero podría darse en los próximos días, en un contexto especial: el partido amistoso internacional frente al Inter Miami en el estadio Atanasio Girardot, escenario que serviría como marco ideal para mostrarle a la hinchada uno de los nombres más fuertes del mercado.

