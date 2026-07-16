¡Oficial! Franco Armani fue anunciado como nuevo arquero de Atlético Nacional

Franco Armani celebra el título de la Copa Libertadores 2016 tras la conclusión de la final entre Atlético Nacional e Independiente del Valle en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia, el miércoles 27 de julio. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

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Franco Armani volvió a Atlético Nacional. Lo que comenzó como una promesa hace casi 10 años pasó a ser un rumor; una información sin verificación oficial terminó convirtiéndose hoy en un emotivo anuncio de parte del club verdolaga. Luego de su paso por River Plate, Armani regresó a Medellín.

Y el equipo antioqueño se lo hizo saber al mundo a través de un conmovedor video en sus redes sociales donde rememoró la promesa que hizo el arquero cuando abandonó el cuadro donde lo ganó todo y se hizo leyenda. Además, hizo un repaso de lo que fue su carrera después de vestirse de verde.

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Franco Armani cumplió su promesa a Nacional

“Yo sé que la vida da muchas vueltas, pero me comprometo hoy a volver a retirarme en este club”, dijo entre lágrimas Franco Armani el 5 de enero de 2018 en medio del estadio Atanasio Girardot entregado a sus pies.

Desde entonces, mucho ha pasado en la carrera de Armani. Por ejemplo, inmediatamente regresó a su país para jugar con el club del que es hincha, River Plate, y a los seis meses jugar el Mundial de Rusia 2018 con Argentina.

Y aunque a nivel colectivo es la peor Copa del Mundo de la Albiceleste en los últimos 20 años, Franco se destacó con una atajada frente a Nigeria para clasificar a octavos de final, donde su selección cayó 4-3 contra Francia.

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Franco Armani y su querido River Plate

La revancha le llegó en Catar 2022, donde fue otra vez llamado por Lionel Scaloni como el suplente de Emiliano Martínez. Todos saben cómo terminó esa historia y Franco Armani retornó a Buenos Aires como campeón del mundo.

Además, siguió acumulando trofeos con su River del alma, incluida la Copa Libertadores de 2018. Armani fue vital para ganar la final más importante en la historia del torneo frente a Boca Juniors, gran rival del club millonario.

En total fueron 10 títulos los que acumuló el argentino en Núñez y con los que emergió, para muchos, como el arquero más importante en la historia de River en el siglo XXI. Un rótulo que le quedará para siempre en la hoja de vida.

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¿Qué fue de Nacional sin Armani?

Finalmente, tuvo que pasar casi una década para que Franco volviera a Medellín para volver a defender el arco de Atlético Nacional. Ahora es una leyenda de River Plate, pero también del club verde que le dio su primera oportunidad.

Eso sí, con la responsabilidad de volver a hacer lo que nunca se cansó de hacer en su primera etapa: ganar finales. Aunque durante su ausencia Nacional no dejó de ganar: dos ligas, cinco copas y dos superligas.

Lo cierto es que la escuadra Verdolaga viene de perder la final de la Liga Betplay 2026-I contra Junior de Barranquilla y ser eliminada, y como local, por Millonarios apenas en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

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