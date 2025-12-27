Los colombianos que buscarán entrar al cuadro principal del Abierto de Australia

Daniel Galán es uno de los colombianos que buscará entrar al cuadro principal del Abierto de Australia. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

El 2025 ya termina y lo primero que siempre empezamos a mirar en el calendario deportivo recién empieza el año entrante es el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

Para 2026, el Abierto de Australia se jugará entre el 12 de enero y el 1 febrero. Con pocos días para el inicio, los organizadores del torneo publicaron la lista de integrantes de los cuadros clasificatorios para el Grand Slam.

En este caso, no hay ningún tenista colombiano en el cuadro principal. En el caso de la rama femenina, Emiliana Arango y Camila Osorio, que hacen parte del top 100 del ranking mundial, estarán en el cuadro principal.

¿Quiénes son los tenistas colombianos que estarán en los clasificatorios del Abierto de Australia?

Se trata de Daniel Galán y Nicolás Mejía, las mejores raquetas de Colombia en la rama masculina.

¿Por qué no están en el cuadro principal? La respuesta está en el ranking, pues ninguno de los dos está dentro de los 100 mejores. En el caso de Galán, este ocupa el puesto 153, mientras que Mejía está en la casilla 170.

Daniel Galán ha estado cinco veces en esta fase y apenas en una ocasión (2020) pudo avanzar al cuadro principal. Por su parte, Mejía disputará esta ronda por segunda ocasión consecutiva y espera, a diferencia de este 2025, poder clasificar en el año entrante.

