Presidente de Atlético Nacional negó acuerdo total con Boca Juniors por Marino Hinestroza

Marino Hinestroza, todavía jugador de Atlético Nacional. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Nacional empezó a definir su panorama deportivo de cara a la próxima temporada. Sebastián Botero, presidente del club verdolaga, habló con el periodista Wbeimar Muñoz y se refirió a varios temas clave del mercado de fichajes, entre ellos la situación de Marino Hinestroza, el futuro de Alfredo Morelos y los movimientos que se proyectan en la plantilla.

Sobre Hinestroza, Botero confirmó que las versiones sobre su salida son reales, aunque aclaró que aún no hay un acuerdo cerrado.

“Todavía no hemos cerrado el negocio, pero hay conversaciones adelantadas con algunos equipos, entre ellos Boca”, señaló el directivo, dejando abierta la puerta a la negociación con el cuadro xeneize por el extremo vallecaucano.

Las declaraciones del presidente se conocen pocos días después de la final de la Copa BetPlay, en la que Atlético Nacional venció 1-0 a Deportivo Independiente Medellín. Tras ese partido, Marino Hinestroza publicó un mensaje de despedida que reforzó la idea de su inminente salida, aunque desde el club insisten en que el negocio aún está en etapa de conversaciones.

¿Qué pasará con Alfredo Morelos? Botero abordó otros temas

Otro de los puntos centrales fue la situación de Alfredo Morelos. Botero fue claro sobre la intención del club. “Queremos que se quede y él quiere quedarse con nosotros”, afirmó, ratificando que el delantero sigue siendo prioridad para el proyecto deportivo del equipo antioqueño.

El escenario, sin embargo, no es sencillo. El préstamo de Alfredo Morelos desde Santos vence el 31 de diciembre y el club brasileño, dueño de sus derechos deportivos hasta diciembre de 2026, no estaría dispuesto a renovar el acuerdo en los mismos términos. En el pacto vigente, Santos asumía cerca del 70 % del salario del jugador. Mantener eso, piensan desde Brasil, es imposible.

Santos, de hecho, busca una salida definitiva y habría fijado un precio cercano a los cinco millones de dólares por el pase de Morelos, una cifra elevada para la realidad económica del fútbol colombiano y que complica cualquier negociación para su continuidad en Medellín.

Botero también se refirió a las salidas ya confirmadas y a las que están en evaluación. “Joan Castro termina su préstamo y regresa a Bogotá. Camilo Cándido también termina su préstamo, estamos revisando si logramos mantenerlo. Facundo Batista aún no tiene definida su salida, en México y Uruguay hay interesados”, explicó el presidente.

Finalmente, el dirigente adelantó cuáles serán las prioridades en el mercado de fichajes. “Buscamos laterales por la terminación del préstamo de Cándido, los extremos y probablemente otro 9, dependiendo de lo que pase con Facundo, porque es probable que algunas de esas ofertas las concretemos”, concluyó Botero, marcando el camino de un Nacional que se mueve entre posibles ventas importantes y la necesidad de reforzar su plantel.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador