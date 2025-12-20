Mario Alberto Yepes y su partido de despedida: reviva los mejores momentos y los goles

Mario Alberto Yepes, en la presentación de su partido homenaje. Foto: Juan Carlos Becerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El estadio Pascual Guerrero fue escenario de una noche cargada de emoción para la despedida de Mario Alberto Yepes, en un partido festivo que reunió a ídolos de distintas generaciones y terminó con un vibrante empate 5-5 entre la Selección Dorada y los Amigos del Capi.

Desde el inicio, el ambiente fue de homenaje, con himnos, ovaciones y una tribuna volcada a celebrar la carrera del defensor caleño.

El marcador se abrió muy temprano con una genialidad de Juan Pablo Ángel, quien definió de taco para poner en ventaja a los Amigos del Capi. La respuesta no tardó: Camilo Zúñiga igualó tras una asistencia de Fredy Guarín, en un arranque dinámico que dejó claro que el espectáculo iba en serio, más allá del carácter amistoso del encuentro.

El primer tiempo mantuvo ese ritmo. Jackson Martínez volvió a adelantar a la Selección Dorada con un remate cruzado, pero Carlos “el Pibe” Valderrama, con un golazo desde fuera del área, decretó el 2-2 parcial antes del descanso.

En medio del juego, hubo tiempo para la nostalgia, con un sentido homenaje a Fredy Rincón que detuvo el partido y unió a jugadores e hinchas en un aplauso largo.

En el complemento llegaron más goles y momentos simbólicos. Radamel Falcao marcó tras una gran jugada colectiva y luego convirtió su segundo tanto de la noche, mientras que Gio Moreno igualó nuevamente para los Amigos del Capi, manteniendo el pulso de un partido abierto, con cambios constantes y hasta la curiosidad de ver a ambos equipos con 12 jugadores en cancha.

El instante más esperado llegó al minuto 62, cuando Mario Yepes tomó el balón desde el punto penal y convirtió el cuarto gol de la Selección Dorada. El capitán levantó los brazos y recibió la ovación total del Pascual, en una imagen que resumió el sentido de la noche: celebrar al líder, al referente, al defensor que marcó época.

El cierre fue acorde al espectáculo. Faustino “el Tino” Asprilla y luego Iván Hurtado anotaron desde el punto penal para los Amigos del Capi, sellando el 5-5 definitivo en un partido que tuvo goles, sonrisas, recuerdos y la sensación compartida de haber sido parte de una despedida a la altura de la historia de Yepes.

Más allá del resultado, la noche sirvió para recordar los principales logros de Mario Yepes. Surgido en el fútbol colombiano, campeón con Deportivo Cali y River Plate, construyó una sólida carrera en Europa con pasos destacados por Nantes, Paris Saint-Germain, Chievo Verona y AC Milan, donde se consagró campeón de la Serie A y se convirtió en el primer colombiano en vestir la camiseta rossonera.

Con la selección de Colombia, Yepes fue sinónimo de liderazgo. Campeón de la Copa América 2001, capitán en el Mundial de Brasil 2014 y pieza clave en la histórica clasificación a ese Mundial, dejó una huella que va más allá de los títulos: la de un defensor respetado, un referente silencioso y una figura central en la reconstrucción del prestigio internacional del fútbol colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador