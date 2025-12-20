Cetré sigue cosechando títulos en Argentina: Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones

Edwin Cetré, figura de Estudiantes de la Plata. Foto: Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata cerró un 2025 inolvidable con un nuevo título y confirmó su dominio reciente en el fútbol argentino.

El Pincha levantó el Trofeo de Campeones tras vencer 2-1 a Platense en el estadio Único de San Nicolás, apenas unos días después de haberse consagrado en el Clausura.

Un cierre de temporada que ratifica la solidez de un proyecto que supo competir y ganar en los momentos decisivos.

Cetré, figura de Estudiantes

Para Edwuin Cetré, el título tiene un valor especial. El colombiano fue titular y protagonista durante la final, aportando desequilibrio por la banda izquierda y participación activa en la generación ofensiva.

Incluso, en el tramo decisivo del partido, fue el encargado de ejecutar un tiro de esquina clave antes del gol del triunfo, confirmando su peso en el andamiaje del equipo.

El partido exigió carácter. Platense golpeó primero en el segundo tiempo, pero Estudiantes respondió con jerarquía y temple. Lucas Alario apareció dos veces para firmar la remontada y convertirse en la figura de la noche. “Además de los títulos, destaco la humildad, el carácter y la personalidad del equipo”, dijo el delantero tras el encuentro, reflejando el espíritu con el que el Pincha transitó el año.

Con este nuevo trofeo, Estudiantes suma dos coronas en apenas días y reafirma su presente ganador. Para Cetré, el balance también es positivo: adaptación, continuidad y títulos en una temporada que lo consolidó en el fútbol argentino. El cierre del 2025 deja una certeza en La Plata: el Pincha volvió a acostumbrarse a ganar.

