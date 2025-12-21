Logo El Espectador
Radamel Falcao García habló de su futuro y dijo que está buscando equipo

En el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, el goleador dijo está listo para regresar tras su paso por Millonarios.

Fernando Camilo Garzón
21 de diciembre de 2025 - 03:23 p. m.
Falcao García, en Millonarios, su equipo más reciente.
Foto: El Espectador - José Vargas
En medio del partido de despedida de Mario Alberto Yepes, que terminó con un empate 5-5 cargado de emociones y goles en el Pascual Guerrero, Radamel Falcao García volvió a ser protagonista, no solo por su doblete en el campo, sino por lo que dijo después del encuentro. El delantero fue uno de los más activos de la noche y dejó claro que su presente pasa por el deseo de volver a competir de manera regular.

En medio del compromiso, Falcao habló con ESPN y dejó una frase que reactivó las especulaciones sobre su futuro inmediato.

“Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”, comentó el atacante, que no tiene club desde su salida de Millonarios y acumula un semestre sin actividad oficial. Aunque en los últimos días su nombre ha sido vinculado con posibles opciones en Argentina, por ahora no existe ninguna confirmación concreta.

Las palabras del goleador no fueron una novedad aislada. Hace algunas semanas, durante la gala del sorteo del Mundial 2026, Falcao ya había dejado clara su intención de regresar a la actividad profesional. “Yo estoy queriendo jugar”, afirmó entonces, en una declaración coherente con lo visto en Cali: un futbolista vigente en lo físico, con hambre de competencia y decidido a cerrar su carrera dentro de la cancha.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

