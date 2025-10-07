Revelan el audio del VAR del penal a Nacional y crece la polémica arbitral: video

La Federación Colombiana de Fútbol reveló el audio del VAR del penal sancionado a favor de Atlético Nacional en Tunja, una acción que terminó dividiendo opiniones entre los árbitros y reabrió el debate sobre la interpretación de las jugadas dentro del área. Foto: Atlético Nacional

La jugada que marcó el cierre del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, por la fecha 14 de la Liga BetPlay, sigue generando debate. El penal sancionado en el tramo final del encuentro, que permitió al equipo antioqueño empatar 1-1 en Tunja, volvió a ser tema nacional tras la publicación de los audios del VAR, en los que quedó en evidencia la falta de consenso entre los árbitros que revisaron la acción.

El penal que cambió el resultado

Corría el minuto 89 cuando Alfredo Morelos cayó dentro del área tras un leve contacto con el defensor Arlen Banguero. El juez central, Jairo Mayorga, en primera instancia dejó seguir la jugada y sancionó saque de meta. Sin embargo, la intervención del VAR cambió el rumbo del partido. Después de revisar la acción en la pantalla, el árbitro decidió señalar el punto penal, lo que desató la molestia de los locales y de buena parte de la opinión pública.

El propio Morelos explicó tras el encuentro cómo vivió el momento:“Es penal 100 por ciento. Yo ya tenía la posición ganada, siento el contacto y me tiro. Soy muy inteligente en este tipo de jugadas y gracias a Dios se dio el penalti”, dijo el delantero, reconociendo que supo aprovechar la situación.

Las voces del VAR: un diálogo dividido

Este martes, la Federación Colombiana de Fútbol divulgó el audio oficial de la revisión del VAR, encabezada por Nicolás Gallo, con Jorge Guzmán como asistente (AVAR). El registro reveló una clara división de criterios.

Guzmán fue el primero en expresar dudas sobre la falta:

“Yo observo que el jugador, al sentir el contacto, se lanza. No veo que impida el movimiento de continuar por el balón”, se le escucha decir.

Gallo, en cambio, interpretó la acción de otra forma:

“Lo que yo observo es que el defensor tiene ambos brazos abrazando al delantero, el brazo de adelante y el de atrás”, argumentó, inclinándose por la sanción.

El intercambio continuó con Guzmán insistiendo en que no había un agarre claro:

“Observa que coloca el brazo, pero no está halando como tal la camisa, Nico”, replicó.

Pese a la diferencia, Gallo decidió invitar al juez central a revisar la jugada en la pantalla. “Tengo una decisión dividida. Para mí, esta acción es penal”, le advirtió. Minutos después, Mayorga ratificó la interpretación del VAR:

“Voy a cambiar la decisión, voy a dar penal”, sentenció el árbitro principal, confirmando la infracción que permitió el empate de Nacional.

Chicó, entre la frustración y la lucha por la permanencia

El defensor implicado, Arlen Banguero, no ocultó su molestia por la decisión arbitral. En diálogo con El VBar Caracol, sostuvo que el contacto no fue suficiente para derribar a Morelos:

“Lo he visto varias veces y no es penal. Es un jugador muy fuerte, de los más difíciles que he enfrentado, pesa más de 90 kilos y no tiene lógica que lo tumbe con un jalón. Es algo que no concuerda”, explicó.

Banguero también subrayó el impacto emocional que este tipo de decisiones tienen en un equipo que pelea por no descender:

“Sabemos la situación en la que estamos, que no hemos obtenido resultados, y esto nos afecta. Nuestro objetivo es salvar la categoría, pero influye mucho”, añadió.

La tabla y el contexto

Con el empate, Atlético Nacional llegó a 24 puntos y se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación, dentro del grupo de los ocho. Boyacá Chicó, en cambio, quedó en la casilla 18 con 12 unidades, cada vez más comprometido en la tabla del descenso.

En la tabla del descenso, el equipo boyacense suma 114 puntos y un promedio de 1.01, por encima de Unión Magdalena (0,76), que continúa en zona crítica tras el descenso de Envigado.

Más allá del resultado, la revelación del audio del VAR vuelve a poner en el centro del debate la consistencia de las decisiones arbitrales y la transparencia del sistema. La contradicción entre los propios asistentes en cabina reabre una vieja discusión: ¿hasta qué punto el videoarbitraje reduce los errores… y cuándo empieza a generarlos?

