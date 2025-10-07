Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver el juego de la Libertadores Femenina

Las ‘Leonas’ perdieron en Morón y ahora se juegan el todo o nada contra el poderoso conjunto brasileño para seguir con vida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina entra en su recta final y cada partido comienza a definir el destino de los equipos. Solo Ferroviária ha asegurado su clasificación a los cuartos de final, mientras que en el Grupo A, Corinthians, Independiente del Valle Dragonas y Santa Fe se disputan los dos cupos restantes. En este contexto, las ‘Leonas’ afrontan una final anticipada: vencer al actual campeón, Corinthians, para seguir con vida.

Después de un arranque prometedor con goleada sobre Always Ready, Santa Fe tropezó en su segundo juego ante Independiente del Valle, resultado que complicó su panorama en la tabla. Ahora, el margen de error es nulo. Las bogotanas necesitan ganar sí o sí para asegurar su lugar entre las ocho mejores del continente. Un empate o derrota las dejaría dependiendo de un milagro ajeno.

El reto, sin embargo, no es menor. Corinthians no solo llega con mayor margen —le basta un empate o incluso una derrota, siempre que Independiente del Valle no sume—, sino también con un registro que lo respalda cada vez que se cruza con Santa Fe.

Una rivalidad marcada por la historia

El duelo entre bogotanas y paulistas tiene un peso especial en la historia reciente del torneo. Se han enfrentado tres veces y, en todas, Corinthians terminó levantando el trofeo. La primera cita fue en 2017, en la fase de grupos, cuando las brasileñas ganaron 2-1 y dejaron a Santa Fe fuera en primera ronda.

Cuatro años después, en 2021, se reencontraron en la final: Corinthians se impuso y Santa Fe debió conformarse con el subcampeonato. La historia se repitió en 2024, nuevamente con el mismo desenlace. Tres enfrentamientos, tres victorias brasileñas y tres títulos posteriores para el “Timao”. Una estadística tan elocuente como desafiante.

Para Santa Fe representa la oportunidad de romper la tendencia, de ganarle por primera vez a Corinthians y, con ello, escribir un capítulo inédito en su historia copera.

Las dirigidas por Omar Ramírez saben que enfrente tendrán a un rival acostumbrado a dominar el torneo, pero también confían en el carácter que ha mostrado el equipo cuando se ve acorralado. Los 90 minutos serán una prueba de jerarquía, fe y estrategia: o clasifican, o se despiden.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Corinthians en vivo

Fecha: 8 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m., hora en Colombia

Transmisión: Win Sports

El espejo de otros equipos colombianos

La historia reciente también deja ejemplos de que es posible vencer a Corinthians. En 2022, Deportivo Cali lo logró en fase de grupos, con remontada incluida gracias a los goles de Ingrid Guerra y Tatiana Ariza. Ese resultado les permitió avanzar como líderes de su zona.

América de Cali, por su parte, también se midió con las brasileñas en 2019 y 2020. En la primera ocasión cayeron en fase de grupos, pero en la segunda empataron en semifinales y lograron eliminarlas en los penales, antes de caer en la final ante Ferroviária.

Ese espejo sirve hoy de aliciente para Santa Fe, que carga con el peso de la historia, pero también con la ilusión intacta. Una victoria no solo significaría la clasificación, sino también cerrar una herida abierta desde hace ocho años y tumbar, de una vez por todas, el dominio brasileño sobre las Leonas.

Tabla de posiciones del Grupo de Santa Fe en la Libertadores Femenina

