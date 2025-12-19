Santiago Arias se aleja de Atlético Nacional y ya tendría nuevo equipo en Argentina

Lionel Messi de Argentina se lesiona en una jugada contra Santiago Arias. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Santiago Arias, uno de los laterales derechos con mayor recorrido en la selección de Colombia, comienza a definir su futuro de cara a un 2026 decisivo. Tras finalizar su vínculo con Bahía de Brasil luego de dos temporadas, el antioqueño quedó con el pase en su poder y ya negocia con distintos clubes. Entre ellos, aparece con fuerza Racing de Avellaneda, histórico del fútbol sudamericano y reciente protagonista a nivel continental.

El club argentino, campeón de la Copa Sudamericana en 2024 y semifinalista de la Copa Libertadores 2025, busca reforzar la banda derecha tras la salida de Facundo Mura. En ese contexto, el técnico Gustavo Costas habría pedido expresamente consultar por Arias, valorando su experiencia internacional y su vigencia competitiva.

Aunque en la lista de alternativas también figuran Eros Mancuso y Marcelo Herrera —quienes hoy estarían un escalón por encima—, el nombre del colombiano seduce por su jerarquía y liderazgo.

Arias, de 33 años, viene de un ciclo sólido en el fútbol brasileño. Con la camiseta de Bahía disputó 73 partidos y aportó en dos goles y cuatro asistencias. Además, es uno de los jugadores habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo, algo clave en un año previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El lateral derecho —que actualmente tiene un valor de mercado que ronda los 1,5 millones de euros— jugó en clubes como PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Bayer Leverkusen y Granada.

Por otro lado, el hecho de llegar en condición de libre facilita una negociación que, de otra forma, sería compleja por el costo de la operación.

Además, para Arias, llegar a un club como Racing sería ideal pensando en el Mundial de la FIFA 2026, ya que el equipo de Avellaneda disputará la próxima temporada la Copa Sudamericana y el jugador podría contar con mayor rodaje de cara a la cita mundialista.

Atlético Nacional y el interés por Santiago Arias

Además del interés de Racing de Avellaneda, en Colombia también siguen de cerca la situación de Santiago Arias. Atlético Nacional analiza su fichaje como una opción de peso para la banda derecha de cara a la temporada 2026, especialmente ante la posible salida de Andrés Felipe Román al fútbol del exterior.

El cuadro verdolaga, que ya cuenta en su plantel con jugadores mundialistas como David Ospina y Matheus Uribe, busca sumar otro nombre de jerarquía para sostener su protagonismo a nivel local e internacional.

Según informan, ya se han producido acercamientos con el entorno del lateral antioqueño, aprovechando que quedó con el pase en su poder tras su salida de Bahía.

Sin embargo, el principal obstáculo para que la operación avance es el aspecto económico, ya que las pretensiones salariales del jugador superan lo que inicialmente ofrece Nacional.

Por eso, en un año clave para su carrera, el futuro de Santiago Arias parece inclinarse hacia Avellaneda, donde Racing evalúa apostar por su experiencia de cara a la temporada 2026.

