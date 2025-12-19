Dimayor publicó el fixture de la Liga BetPlay 2026: fechas, clásicos y cambios en el formato

El fútbol colombiano ya conoce el orden completo de la Liga BetPlay 2026, un campeonato que ajusta su formato, reorganiza los clásicos y busca cerrar la temporada en los tiempos previstos por la cita mundialista. Foto: El Espectador - José Vargas

La temporada 2025 del fútbol profesional colombiano ya quedó atrás, con Junior como campeón de Liga y Atlético Nacional levantando la Copa, y desde la Dimayor el foco está puesto de lleno en lo que será el calendario 2026.

El próximo año tendrá una particularidad, debido a que tendrá ajustes clave en su formato, pensados en el contexto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Este jueves, el ente rector del fútbol colombiano dio a conocer el fixture completo de las 19 jornadas del todos contra todos, luego de haber sorteado semanas atrás la primera fecha. La publicación del calendario marca el punto de partida formal de una campaña que se jugará con tiempos más ajustados y sin algunos elementos tradicionales de los últimos años.

El primer cambio estructural tiene que ver con la eliminación de la fecha exclusiva de clásicos regionales. A diferencia de temporadas recientes, los duelos históricos no estarán concentrados en una sola jornada, sino distribuidos a lo largo del campeonato. Esto permitió una programación más compacta y equilibrada, acorde a las necesidades del año mundialista.

La segunda gran modificación está en el sistema de definición del campeón. Para 2026, la Liga BetPlay dejará atrás los cuadrangulares semifinales y volverá al modelo de playoffs, con cuartos de final y semifinales, reduciendo así el número de partidos en la fase decisiva. La intención es acortar el calendario para que el torneo finalice dentro de los plazos previstos, sin interferir con el evento futbolístico más importante del planeta.

En cuanto a la programación detallada, la Dimayor aclaró que las fechas y horarios específicos aún no están cerrados. Según informó el organismo, estos se conocerán más adelante, una vez se aplique el mismo software de planificación que se utilizó para el calendario del segundo semestre de 2025. Por ahora, el énfasis está puesto en el orden de las jornadas y en los cruces más relevantes del campeonato.

Clásicos colombianos a lo largo del torneo

Aunque no habrá fecha de clásicos como tal, algunos de los partidos más esperados del año ya tienen jornada definida. Entre los duelos tradicionales del fútbol colombiano se destacan:

Fecha 4: Nacional vs. América

Fecha 12: Millonarios vs. Nacional

Fecha 17: América vs. Millonarios

El camino del campeón Junior

La defensa del título de Junior tendrá un arranque cargado de exigencia. El equipo barranquillero debutará enfrentando al Deportes Tolima, rival al que venció en la final, en el estadio Metropolitano. Posteriormente, el calendario lo pondrá frente a varios de los clubes grandes del país en una seguidilla de partidos de alto perfil.

Entre los duelos más destacados del campeón aparecen:

Fecha 2: Millonarios vs. Junior

Fecha 3: Junior vs. Nacional

Fecha 7: Junior vs. América

Fecha 8: Santa Fe vs. Junior

Fecha 12: Medellín vs. Junior

Fecha 15: Junior vs. Cali

Cambios en el mapa de los clásicos regionales

El calendario 2026 también refleja los movimientos recientes en la composición de la Liga. Unión Magdalena perdió la categoría, lo que elimina uno de los clásicos tradicionales de la costa caribe, aunque Junior mantendrá su enfrentamiento con Jaguares. En contraste, el ascenso de Cúcuta Deportivo devuelve al campeonato un duelo histórico del oriente colombiano.

El clásico entre Cúcuta y Atlético Bucaramanga reaparecerá en la fecha 3, con el General Santander como escenario. Además, otros enfrentamientos regionales y de alta rivalidad quedaron programados así:

Fecha 16: Medellín vs. Nacional

Fecha 16: Millonarios vs. Santa Fe

Fecha 16: Pereira vs. Once Caldas

Fecha 18: Cali vs. América

