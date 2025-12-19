Jake Paul vs. Anthony Joshua: hora y dónde ver en vivo la velada que sacude el boxeo mundial

Con una marcada diferencia física y trayectorias opuestas, Jake Paul y Anthony Joshua protagonizan una pelea que despierta alertas, críticas y una expectativa sin precedentes. Foto: Agencia AFP

El boxeo vivirá este viernes 19 de diciembre en Miami uno de los cruces más atípicos de los últimos años. Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán en un combate profesional de peso pesado, pactado a ocho asaltos, que apunta tanto al impacto deportivo como al alcance masivo del entretenimiento global con la ayuda de una de las plataformas de streaming más populares del mundo.

Es una pelea oficial, con reglas profesionales, que pone frente a frente a un fenómeno mediático en plena construcción deportiva y a un excampeón mundial con una carrera consolidada. La expectativa, alimentada durante meses, se apoya precisamente en ese contraste.

Cómo se gestó el combate de Paul vs. Joshua

Las especulaciones comenzaron en marzo, cuando Paul mencionó por primera vez la posibilidad de enfrentar a Joshua. En ese momento, la idea parecía más una provocación que un plan real. Sin embargo, el escenario cambió en noviembre, cuando se canceló la pelea entre Paul y Gervonta “Tank” Davis y Joshua buscaba una vía concreta para regresar al ring tras 12 meses de inactividad.

La negociación avanzó rápido. Paul necesitaba un rival que legitimara su discurso competitivo; Joshua, una pelea de alto perfil que marcara su vuelta tras la derrota y la cirugía de codo. Así se cerró un acuerdo que, desde el anuncio, dividió opiniones dentro del mundo del boxeo.

Jake Paul: números, críticas y ambición

Paul llega al combate con récord de 12 victorias y una derrota, siete por nocaut. Desde su debut profesional en 2020, ha disputado apenas 70 asaltos, sin pasado amateur relevante. Su carrera ha estado marcada por la selección de rivales que, si bien le permitieron construir popularidad, también alimentaron cuestionamientos constantes.

En su historial aparecen peleadores de MMA, figuras mediáticas y boxeadores de nivel discreto. Su derrota contra Tommy Fury, el único boxeador profesional de carrera al que ha enfrentado, sigue siendo el principal argumento de quienes dudan de su verdadero nivel. Más recientemente, venció por decisión unánime a Julio César Chávez Jr., un excampeón claramente alejado de su mejor versión.

Aun así, Paul insiste en que su objetivo es competir al máximo nivel. Lleva años entrenando de forma exclusiva como boxeador y ha convertido su figura en un activo capaz de atraer audiencias globales. Esta pelea representa, quizás, su examen más exigente.

Carrera de Anthony Joshua

Dos veces campeón mundial unificado de peso pesado, medallista de oro olímpico en Londres 2012 y con 28 victorias, 25 de ellas por nocaut, su nombre está ligado a la élite del boxeo de la última década.

Su derrota contra Daniel Dubois en septiembre de 2024, por nocaut técnico en el quinto asalto, marcó un punto de inflexión. Después del combate, se sometió a una cirugía de codo y optó por tomarse un tiempo antes de volver. Este regreso, aunque rodeado de polémica, es también una declaración de intenciones.

En los cara a cara previos, Joshua dejó atrás cualquier tono distendido. “Se acabaron los juegos. Es momento de concentrarse”, afirmó tras un tenso cruce en el que marcó límites cuando Paul invadió su espacio personal. Su mensaje fue directo y sin concesiones: “No hacen falta payasadas, en el ring se sabe lo que vengo a hacer”.

El pesaje, la diferencia física y las alertas

El pesaje confirmó uno de los puntos más discutidos del combate. Joshua marcó 243,4 libras, mientras que Paul registró 216,6, una diferencia cercana a las 30 libras. Aunque el británico estaba contractualmente obligado a no superar las 245, la brecha física reavivó las preocupaciones sobre la seguridad del estadounidense.

Dentro del boxeo, varios actores han señalado el combate como un salto de nivel extremo para Paul. Incluso antes de firmarse el acuerdo, se habló de una “desigualdad catastrófica”, una expresión que resume el temor de que la pelea cruce una línea peligrosa.

Netflix, el negocio y el impacto global

El evento será transmitido exclusivamente por Netflix, que continúa ampliando su presencia en los deportes en vivo. La plataforma ya había logrado cifras récord con la pelea entre Paul y Mike Tyson, vista por 108 millones de espectadores, y apuesta a repetir un impacto similar.

Aunque no se han hecho públicas las cifras oficiales, se espera que ambos peleadores reciban sumas extraordinarias, lo que convertiría al combate en uno de los más lucrativos de la historia reciente del boxeo.

Hora y dónde ver el combate de Jake Paul vs. Anthony Joshua

Fecha: 19 de diciembre de 2025

Hora: 8:00 p.m., hora en Colombia, aunque se espera que la salida de los luchadores salgan alrededor de las 10:30 p.m.

Estadio: Kaseya Center, en Miami.

Transmisión: Exclusivo de Netflix.

