Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Deportes Tolima perdió 1-0 contra O’Higgins en el partido de ida de la Copa Libertadores

El cuadro de Ibagué salió derrotado de Chile y complicó su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de marzo de 2026 - 03:09 a. m.
Brayan Rovira, jugador de Deportes Tolima.
Brayan Rovira, jugador de Deportes Tolima.
Foto: Deportes Tolima via X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Deportes Tolima no inició de la mejor manera su llave por la tercera fase de la Copa Libertadores. El cuadro pijao, que visitaba a O’Higgins, cayó por la mínima diferencia, complicando sus opciones de avanzar en la serie.

Además, el equipo se quedó sin Kevin Flórez, una de sus piezas clave, debido a la tarjeta roja que recibió en el primer tiempo. Esto podría influir significativamente de cara al partido de vuelta, donde Tolima deberá remontar el marcador en condición de local.

Vínculos relacionados

Millonarios y el brutal golazo de Contreras en la Sudamericana: desde la mitad de la cancha
Millonarios dio el batacazo y le ganó 3-1 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot
Fútbol femenino colombiano: entre la ilusión y la “nikefobia”

El único gol del compromiso llegó al final del primer tiempo. Después de un despeje de la defensa del equipo pijao y un cabezazo de un jugador de O’Higgins, el balón quedó en los pies de Francisco González. El delantero lo controló con el abdomen, avanzó entre la defensa tolimense, quedó mano a mano con Neto, guardameta pijao, y definió con el empeine del pie.

El partido también estuvo marcado por dos tarjetas rojas, una para Kevin Florez, delantero de Deportes Tolima, y otra para Felipe Ogaz, volante central de O’Higgins.

La expulsión de Florez, quien había ingresado a inicios de la primera mitad sustituyendo a Edward López por molestias, se produjo en la disputa de un balón aéreo. Tras un despeje de la defensa del equipo pijao, Florez levantó de manera desmedida su pierna para intentar controlar el balón; sin embargo, la planta de su pie impactó en la cabeza de un jugador del cuadro chileno, lo que derivó en su expulsión directa.

Video Thumbnail

La otra roja del compromiso llegó sobre el final del partido. Felipe Ogaz, volante central de O’Higgins, cometió una fuerte entrada sobre Jersson González, quien se escapaba con el esférico de cara al arco del conjunto chileno. Ogaz recibió la segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, la roja.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y O’Higgins?

Deportes Tolima buscará darle vuelta al partido y conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo miércoles 11 de marzo, desde las 7:30 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

  • Fecha: miércoles 11 de marzo
  • Estadio: Manuel Murillo Toro
  • Hora: 7:30 p.m.
  • TV: ESPN y Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Deportes Tolima

Deportes Tolima partido

partido del deportes tolima

tolima copa libertadores

deportes tolima copa libertadores

partido deportes tolima copa libertadores hoy

copa libertadores hoy

partido copa libertadores

partido libertadores deportes tolima

O'Higgins vs. Deportes Tolima

Deportes Tolima vs. O'Higgins

Deportes Tolima en la Copa Libertadores

partido Copa Libertadores Deportes Tolima

partido libertadores Deportes Tolima

Deportes Tolima vs. O'Higgins Copa Libertadores

Copa Libertadores partidos

partidos Copa Libertadores

partidos Copa Libertadores hoy

Tolima partido hoy

resultado Copa Libertadores hoy

Copa Libertadores partido hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.