Deportes Tolima perdió 1-0 contra O’Higgins en el partido de ida de la Copa Libertadores

Deportes Tolima no inició de la mejor manera su llave por la tercera fase de la Copa Libertadores. El cuadro pijao, que visitaba a O’Higgins, cayó por la mínima diferencia, complicando sus opciones de avanzar en la serie.

Además, el equipo se quedó sin Kevin Flórez, una de sus piezas clave, debido a la tarjeta roja que recibió en el primer tiempo. Esto podría influir significativamente de cara al partido de vuelta, donde Tolima deberá remontar el marcador en condición de local.

El único gol del compromiso llegó al final del primer tiempo. Después de un despeje de la defensa del equipo pijao y un cabezazo de un jugador de O’Higgins, el balón quedó en los pies de Francisco González. El delantero lo controló con el abdomen, avanzó entre la defensa tolimense, quedó mano a mano con Neto, guardameta pijao, y definió con el empeine del pie.

El partido también estuvo marcado por dos tarjetas rojas, una para Kevin Florez, delantero de Deportes Tolima, y otra para Felipe Ogaz, volante central de O’Higgins.

La expulsión de Florez, quien había ingresado a inicios de la primera mitad sustituyendo a Edward López por molestias, se produjo en la disputa de un balón aéreo. Tras un despeje de la defensa del equipo pijao, Florez levantó de manera desmedida su pierna para intentar controlar el balón; sin embargo, la planta de su pie impactó en la cabeza de un jugador del cuadro chileno, lo que derivó en su expulsión directa.

La otra roja del compromiso llegó sobre el final del partido. Felipe Ogaz, volante central de O’Higgins, cometió una fuerte entrada sobre Jersson González, quien se escapaba con el esférico de cara al arco del conjunto chileno. Ogaz recibió la segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, la roja.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y O’Higgins?

Deportes Tolima buscará darle vuelta al partido y conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo miércoles 11 de marzo, desde las 7:30 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Fecha: miércoles 11 de marzo

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 7:30 p.m.

TV: ESPN y Disney+

