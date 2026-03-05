Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

“Sabíamos lo que queríamos y la forma. Le dedicamos esto a los hinchas”, Fabián Bustos

El técnico de Millonarios se mostró satisfecho en rueda de prensa tras la victoria 3-1 contra Atlético Nacional en la Copa Sudamericana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de marzo de 2026 - 12:02 p. m.
Técnico de Millonarios durante el compromiso contra Águilas Doradas en el Estadio El Campin de Bogotá
Técnico de Millonarios durante el compromiso contra Águilas Doradas en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios logró una importante victoria en el Atanasio Girardot al ganarle 3-1 a Atlético Nacional en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Con este resultado, los dirigidos por Fabián Bustos aseguraron un cupo dentro de la fase de grupos del torneo continental.

Luego del partido, en la rueda de prensa, Bustos se mostró satisfecho por el desempeño de sus jugadores. El técnico destacó la actuación de sus delanteros, en especial la de Rodrigo Contreras, que marcó un doblete, y la solidez defensiva del equipo.

Vínculos relacionados

Deportes Tolima perdió 1-0 contra O’Higgins en el partido de ida de la Copa Libertadores
Millonarios y el brutal golazo de Contreras en la Sudamericana: desde la mitad de la cancha
Millonarios dio el batacazo y le ganó 3-1 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot

“Rodrigo hizo un partidazo a un nivel alto con un rival de los más top de acá de Colombia. Entonces, ¿qué te voy a decir? Dos goles, un animal, dije la palabra que no tenía que haber dicho. Los delanteros que tengo me encantan, me encantan. Rodrigo, la verdad, el partido que hizo, la forma, la entrega, lo que exige el rival, Leo es igual, Leo me encanta. Y bueno, Rada no estaba al cien, por eso hoy no lo arriesgamos”.

Además, destacó la solidez defensiva de Sergio Mosquera, que fue determinante para mantener el control frente a un rival de jerarquía: “Es un chico que ya salió campeón, entonces sabe lo que es jugar al máximo nivel. Trabaja bien, se esfuerza, corrige, se prepara, es el central más rápido que tenemos y ha respondido”.

Por otro lado, el entrenador resaltó el mérito de vencer a un equipo considerado de los mejores del campeonato y dedicó la victoria a los hinchas, que no pudieron estar presentes en el estadio.

“Ellos nos dominaron por momentos, es verdad, pero estoy agradecido con los jugadores porque hicieron un partidazo contra un equipo que no había perdido de local y al que, además, hacerle tres goles no es fácil. Se jugó atacando como nos gusta, por afuera, con los dos delanteros frontal. Ellos tenían mucha gente en ofensiva, pero me voy feliz por lo de los jugadores”.

El entrenador resaltó el mérito de vencer a un equipo considerado de los mejores del campeonato. “Jugamos contra un gran equipo con muchísimos jugadores de jerarquía, creo que es uno de los dos o tres mejores equipos del torneo del campeonato colombiano. Entonces el mérito de ganarle acá con no sé cuánta gente había, con toda su gente, es espectacular”.

Por último, Bustos agregó que se siente satisfecho por lo logrado en tan poco tiempo: “Llevamos un mes y soy bendecido por cómo preparan los partidos, se entrenan, hacen de todo por sacar esto adelante. Hubo esfuerzo, entrega y compromiso táctico. Sabíamos lo que queríamos y la forma. Le dedicamos esto a los hinchas”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Millonarios

Millonarios Nacional

Nacional vs Millonarios

Millonarios vs Nacional partido

partido Nacional vs Millonarios

partido de Nacional vs Millonarios

goles de Millonarios contra Nacional

Partido Nacional vs Millonarios

partido nacional vs millonarios

partido de millonarios

partido de millonarios hoy

partido millonarios

millonarios vs nacional copa sudamericana

copa sudamericana nacional vs millonarios

Copa Sudamericana Nacional vs. Millonarios

partido Copa Sudamericana Nacional vs Millonarios

goles Nacional vs Millonarios

partido de Nacional vs Millonarios Copa Sudamericana

Fabián Bustos Millonarios

Fabián Bustos Millonarios vs nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.