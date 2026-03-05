“Sabíamos lo que queríamos y la forma. Le dedicamos esto a los hinchas”, Fabián Bustos

Técnico de Millonarios durante el compromiso contra Águilas Doradas en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios logró una importante victoria en el Atanasio Girardot al ganarle 3-1 a Atlético Nacional en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Con este resultado, los dirigidos por Fabián Bustos aseguraron un cupo dentro de la fase de grupos del torneo continental.

Luego del partido, en la rueda de prensa, Bustos se mostró satisfecho por el desempeño de sus jugadores. El técnico destacó la actuación de sus delanteros, en especial la de Rodrigo Contreras, que marcó un doblete, y la solidez defensiva del equipo.

“Rodrigo hizo un partidazo a un nivel alto con un rival de los más top de acá de Colombia. Entonces, ¿qué te voy a decir? Dos goles, un animal, dije la palabra que no tenía que haber dicho. Los delanteros que tengo me encantan, me encantan. Rodrigo, la verdad, el partido que hizo, la forma, la entrega, lo que exige el rival, Leo es igual, Leo me encanta. Y bueno, Rada no estaba al cien, por eso hoy no lo arriesgamos”.

Además, destacó la solidez defensiva de Sergio Mosquera, que fue determinante para mantener el control frente a un rival de jerarquía: “Es un chico que ya salió campeón, entonces sabe lo que es jugar al máximo nivel. Trabaja bien, se esfuerza, corrige, se prepara, es el central más rápido que tenemos y ha respondido”.

Por otro lado, el entrenador resaltó el mérito de vencer a un equipo considerado de los mejores del campeonato y dedicó la victoria a los hinchas, que no pudieron estar presentes en el estadio.

“Ellos nos dominaron por momentos, es verdad, pero estoy agradecido con los jugadores porque hicieron un partidazo contra un equipo que no había perdido de local y al que, además, hacerle tres goles no es fácil. Se jugó atacando como nos gusta, por afuera, con los dos delanteros frontal. Ellos tenían mucha gente en ofensiva, pero me voy feliz por lo de los jugadores”.

El entrenador resaltó el mérito de vencer a un equipo considerado de los mejores del campeonato. “Jugamos contra un gran equipo con muchísimos jugadores de jerarquía, creo que es uno de los dos o tres mejores equipos del torneo del campeonato colombiano. Entonces el mérito de ganarle acá con no sé cuánta gente había, con toda su gente, es espectacular”.

Por último, Bustos agregó que se siente satisfecho por lo logrado en tan poco tiempo: “Llevamos un mes y soy bendecido por cómo preparan los partidos, se entrenan, hacen de todo por sacar esto adelante. Hubo esfuerzo, entrega y compromiso táctico. Sabíamos lo que queríamos y la forma. Le dedicamos esto a los hinchas”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador