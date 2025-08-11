“Uno vuelve siempre”: la historia de amor entre Atlético Nacional y su hinchada

Nacional celebra su bicampeonato a final de 2024. Foto: EFE - STR

El pasado lunes 4 de agosto se realizó en Bogotá la premier de Uno Vuelve Siempre, el largometraje producido por Atlético Nacional que explora el vínculo profundo entre el club y sus aficionados. La función de estreno reunió a varias figuras destacadas del fútbol colombiano, entre ellas Francisco Maturana; el presidente del club, Sebastián Arango; el director deportivo del equipo, Gustavo Fermani, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, entre otros.

Dirigida por los hermanos Camilo y Mauricio Ríos, la película propone una narrativa que va más allá de un documental deportivo. Combina testimonios reales de sus directivos e íconos del fútbol como Francisco Maturana, David Ospina y Edwin Cardona con las historias ficticias de cinco hinchas: Silvio Plaza que interpreta a ‘Pecho frío’; Linda Beltrán en el papel de ‘Francisca’, propietaria del establecimiento ‘La verdolaga’; Pablo Guzmán como ‘Maxi’; Melissa Agudelo, que da vida a ‘Manuela’, y Johan Santiago, en el rol de ‘Chirolo’. Uno Vuelve Siempre ofrece una mirada emotiva y reflexiva sobre lo que significa ser hincha, incluso en medio de la frustración, el cambio o la derrota.

En entrevista con El Espectador, Francisco Maturana, leyenda del balompié nacional, comentó que este largometraje es un camino para recuperar valores fundamentales: “Puede ser el espíritu de la película. Puede ser un camino, desde la humildad, para que toda esta gente del futbol encuentre esos valores, esos principios y esos códigos de vida que se han ido perdiendo”. En su opinión, más que un homenaje: es una oportunidad para ver el deporte como un vehículo educativo a nivel global.

Sebastián Arango, presidente del club, resaltó que la cinta fue pensada desde el corazón del hincha: “Está construida desde los ojos de cinco aficionados que representan a muchos de nuestros seguidores. Se refleja la pasión, la alegría y la tristeza que genera este deporte hermoso que amamos”, aseguró.

Para él, el título Uno vuelve siempre encarna el vínculo eterno entre la hinchada y el equipo: “Por más decepciones que haya, el hincha siempre está para el Atlético Nacional, y el club debe estar siempre a la altura de su gente”:

El director deportivo, Gustavo Fermani, también compartió su entusiasmo: “Mi momento favorito con Nacional es todo. Desde que llegué hemos disfrutado cada día. El camino ha sido emocionante, y formar parte de esta familia nos llena de orgullo”.

Desde la ficción, los actores también conectaron con la pasión verdolaga. Johan Santiago, quien interpreta a ‘Chirolo’, habló de la responsabilidad de dar vida a un hincha incondicional: “No es fácil alentar a tu equipo así pierda, empate o no clasifique. Ese es ‘Chirolo’ también, el que persiste, es resiliente, nunca desfallece y que al final tiene su recompensa”. Silvio Plaza, quien interpreta a ‘Pecho frío’, representa a ese hincha que solo va cuando gana el equipo y que critica constantemente a las directivas, es gracias a su amigo, Chirolo, que revive esa pasión: “es una película de los hinchas para los hinchas”.

Daniel Caballero, un aficionado que asistió al evento, se describe como “un hincha desde toda la vida.” Incluso afirmó que su papá transmitió el amor por el equipo desde que tiene memoria y que tiene fotos desde los tres años en Medellín portando la camiseta de Nacional. Para él, “este tipo de películas conectan demasiado con la hinchada, porque traen recuerdos que se sienten como propios” .

Para Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, esta iniciativa tiene un valor histórico: “Es una idea maravillosa. La historia hay que plasmarla con imágenes y opiniones. Las nuevas generaciones deben entender no solo el presente sino cómo se construyó este presente”.

Uno Vuelve Siempre tiene una duración de 90 minutos, igual que un partido de fútbol, más cuatro de reposición. Un detalle simbólico que refuerza la idea de que el cine, como el fútbol, puede emocionar, unir y dejar huella.

La película llegará a las salas de cine el 14 de agosto, con el respaldo oficial del club, que apostó por este formato como una nueva forma de contar su historia. Porque, como lo deja claro su título, cuando se trata de amor por el equipo, uno siempre vuelve.

