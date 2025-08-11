Cristiano Ronaldo confirmó importante noticia sobre su futuro: oficial

El jugador confirmó su continuidad en el fútbol árabe en el Al-Nassr. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de años de rumores, idas y venidas, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo lo han dicho claro: están comprometidos. En una publicación cargada de emoción y estilo, Georgina compartió una foto en Instagram mostrando un espectacular anillo de diamante ovalado, acompañado por la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La historia de amor comenzó en 2016, cuando Georgina trabajaba en una tienda de lujo en Madrid y Cristiano se fijó en ella. Desde entonces han construido una familia sólida con cuatro hijos juntos: Alana Martina, Bella Esmeralda, y los mellizos Eva y Mateo, además de Cristiano Jr.

Este anuncio pone fin a meses de especulaciones. En abril, una imagen de Georgina con un anillo ya había hecho saltar las alarmas, pero fue ahora cuando finalmente confirmaron lo que muchos esperaban.

Un compromiso que llega después de casi una década de amor compartido y cuatro hijos formados. Ahora, con un anillo que habla por sí solo y los votos escritos en una frase, Georgina y Cristiano entran en un nuevo capítulo cargado de promesas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador