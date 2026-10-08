A poco más de un mes del partido que definirá al campeón del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica, la capital del Atlántico avanza en los preparativos para estar a la altura del evento. El escenario deportivo continúa con trabajos…

Barranquilla vuelve a estar en el centro del fútbol sudamericano. La ciudad se prepara para recibir uno de los eventos más importantes del calendario de la Conmebol: la gran final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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Barranquilla se prepara para la final de la Copa Sudamericana: así va el Metropolitano

A poco más de un mes del partido que definirá al campeón del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica, la capital del Atlántico avanza en los preparativos para estar a la altura del evento. El escenario deportivo continúa con trabajos de adecuación y una serie de revisiones técnicas para garantizar las condiciones necesarias para la jornada decisiva.

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Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, representantes de la Conmebol realizaron una nueva visita técnica al estadio para hacer seguimiento al avance de las obras de ampliación y remodelación del escenario. Durante la jornada, la delegación recorrió diferentes sectores y revisó aspectos técnicos y operativos relacionados con la organización del partido.

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El ‘Nuevo Metro’ con vista desde adentro.



¿Qué tal? pic.twitter.com/uJvYta3HUY — LaPágina Rojiblanca (@juniorlpr1924) April 23, 2026

La inspección incluyó los espacios destinados a la operación de la final, entre ellos áreas de trabajo, accesos, zonas operativas y sectores que serán utilizados por aficionados, equipos, delegaciones y medios de comunicación. El objetivo es garantizar que el escenario cumpla con las condiciones necesarias para albergar el evento continental.

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Además, la visita permitió avanzar en la coordinación entre la Conmebol, la Federación Colombiana de Fútbol, la Alcaldía de Barranquilla y los equipos encargados de ejecutar las obras. Estas intervenciones hacen parte del proyecto de reinversión y mejora continua impulsado por el organismo rector del fútbol sudamericano.

Con estos trabajos y el seguimiento realizado durante la visita técnica, Barranquilla continúa afinando detalles para convertirse nuevamente en sede de una gran final del fútbol continental. El Metropolitano será el escenario de la definición de la Sudamericana el próximo 21 de noviembre de 2026.

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