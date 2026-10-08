Tatiana Calderón subió al podio en México: tercer lugar en el Circuito Miguel E. Abed

El resultado tuvo un valor especial por las dificultades que enfrentó la escudería durante el fin de semana. En las primeras prácticas del viernes, una pieza del McLaren se rompió y el equipo quedó sin…

Tatiana Calderón volvió a ser protagonista en el automovilismo internacional. La piloto colombiana, integrante de la Escudería Telmex, terminó en el tercer lugar de la competencia disputada en el Circuito Miguel E. Abed, en Puebla, México, en su primera participación en este escenario. Calderón compitió a bordo de un McLaren 720S GT3 .

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El resultado tuvo un valor especial por las dificultades que enfrentó la escudería durante el fin de semana. En las primeras prácticas del viernes, una pieza del McLaren se rompió y el equipo quedó sin posibilidad de participar tanto en las prácticas libres como en la clasificación.

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La situación obligó a los integrantes del equipo a trabajar contrarreloj. El automóvil fue reparado durante la madrugada del domingo y quedó listo para afrontar la carrera, por lo que Calderón y su compñaero, Juan Diego Hernández, llegaron a la competencia prácticamente sin referencias previas del circuito.

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🇨🇴 Tatiana Calderón se subió al podio del GT Challenge de las Américas.



Un resultado muy loable teniendo en cuenta que no tuvo prácticas, ni clasificación, por una rotura de una pieza en el McLaren 720Sn GT TT3. Por lo que el equipo tuvo que reconstruir el auto a contra reloj.… pic.twitter.com/fEcmK9KpyC — David G. | Periodista Deportivo 🎙️🇨🇴 (@DavidGN_Sports) October 6, 2026

A pesar de esas condiciones, Calderón tuvo un comienzo espectacular. La colombiana impuso un ritmo fuerte y llegó a dominar gran parte de la competencia, pero un contacto durante la vuelta de entrada a pits y una parada tardía terminaron afectando su posición en carrera.

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Finalmente, Calderón cruzó la línea de meta en la tercera posición y aseguró un nuevo podio en su carrera deportiva. Juan Diego Hernández, por su parte, se quedó con el triunfo, completando una jornada especial para la Escudería Telmex.

Más allá del resultado deportivo, la piloto colombiana destacó el respaldo que recibió de la afición mexicana durante el fin de semana. Calderón resaltó especialmente la presencia de mujeres y niñas que acudieron al circuito para acompañarla y demostrarle su apoyo.

La colombiana celebró el podio en su primera visita al Miguel E. Abed y señaló que el cariño recibido por los aficionados representa una gran motivación para continuar compitiendo. Su actuación en Puebla también refuerza su papel como una de las referentes femeninas del automovilismo y como inspiración para las nuevas generaciones de mujeres que buscan abrirse camino en este deporte.

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