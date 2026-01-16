Carlos Zuluaga, presidente de la Dimayor, se refirió a lo que será la Liga BetPlay 2026

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda / Cont - Leonardo Castañeda / Cont

Carlos Mario Zuluaga, presidente de La División Mayor del Fútbol Colombiano, confirmó una serie de cambios estructurales para la Liga BetPlay 2026, que comenzará este viernes 16 de enero con el partido entre Deportivo Pereira y Llaneros.

Estos cambios se harán con el objetivo de optimizar el calendario, mejorar la competencia y cerrar el campeonato antes de mediados de junio, mes en el que dará inicio el campeonato mundial de la FIFA.

Según explicó el presidente de la entidad, debido al inicio del Mundial, el primer semestre de la Liga BetPlay deberá concluir antes del 11 de junio, razón por la cual se modificó el formato del torneo. “Arrancamos con un formato que elimina las fechas de clásicos y pasamos a 19 jornadas. Ya no vamos a tener cuadrangulares, sino los famosos mata-mata”, señaló.

En materia económica, la entidad también avanza en la renegociación de los derechos de televisión, cuyo contrato vence el próximo 31 de diciembre. “Tenemos un contrato vigente y aspiramos a hacer una buena negociación para mejorar mucho los ingresos”.

Esa mejora, según explicó, permitiría revisar la distribución de los recursos entre los clubes. “Entendemos que hay equipos que aportan mucho más a la imagen, y ya hay un consenso para que la distribución se haga de esa manera”, agregó.

No obstante, uno de los principales problemas sigue siendo el calendario apretado y la dificultad para aplazar partidos. Sobre este tema, Zuluaga reconoció que el uso frecuente de los estadios para conciertos ha complicado la programación de los encuentros. “Tenemos fechas muy estrechas y no tenemos la posibilidad de aplazar partidos. Desafortunadamente, los estadios se utilizan muchísimo para conciertos”, criticó el presidente.

“Entendemos que la cultura hace parte del entretenimiento, pero cada vez se juega menos fútbol en los estadios y se hacen más conciertos. Necesitamos espacio para hacer lo más importante que hacemos, que es el deporte”, sentenció.

Finalmente, la Dimayor se refirió a la situación de Deportivo Pereira, que actualmente no puede inscribir jugadores nuevos. “Si subsana los inconvenientes, podrá inscribir jugadores nuevos, pero mientras tanto no podrá hacerlo”, concluyó.

