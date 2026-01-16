Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, dio primer parte médico de la lesión de Andrés Mosquera

Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe, en el calentamiento previo al partido de ida de la Superliga BetPlay. Foto: Independiente Santa

Luego del valioso empate que consiguió Independiente Santa Fe en el partido de ida de la Superliga BetPlay, al enfrentar a Junior de Barranquilla, Pablo Repetto, técnico del conjunto cardenal, habló sobre el desarrollo del partido y lo ocurrido durante el mismo.

A pesar del buen resultado obtenido en condición de visitante, no todo fue positivo para el cuadro capitalino. Uno de sus referentes y habituales titulares, Andrés Mosquera Marmolejo, salió lesionado del encuentro en la segunda mitad.

Sobre la lesión, Repetto confirmó que, si bien no es grave, desde el cuadro capitalino prefirieron prevenir. “Se contracturó las dos pantorrillas. Había tenido una lesión, se había desgarrado en esa zona, entonces, viendo que había un riesgo y sabiendo lo que conlleva una lesión muscular —prácticamente un mes—, y más en la pantorrilla, que es de los desgarros más complicados, decidimos junto a él sacarlo del partido".

Además, el estratega uruguayo mencionó que la decisión de que Andrés Mosquera Marmolejo saliera reemplazado al minuto 69 y que Weimar Asprilla ingresara en su lugar fue pensando en que no valía la pena arriesgar al jugador por treinta minutos más, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se disputan en un mes.

Sobre el compromiso, Pablo Repetto explicó que el planteamiento de presión alta tuvo consecuencias físicas. “Sabíamos que el desgaste del primer tiempo lo íbamos a sentir en el tramo final”, afirmó, y agregó que la falta de tiempo para trabajar condiciona el rendimiento: “No tuvimos mucho tiempo de preparación y estos esfuerzos se sienten más cuando se juega a esta intensidad”.

Repetto también fue claro al señalar que el equipo aún está en proceso de construcción. “Estamos recién armando un equipo, con jugadores que no venían con continuidad”, explicó, aunque valoró la actitud mostrada en Barranquilla: “Vi un equipo que compitió contra el mejor equipo y que dejó cosas buenas”, reconociendo que todavía “hay un margen grande para crecer”.

Por su parte, Nahuel Bustos, delantero argentino que debutó con el cuadro capitalino, coincidió en que el esfuerzo físico fue determinante en el desarrollo del encuentro. “El clima y la humedad influyeron por el esfuerzo que hicimos”, comentó. Además, se refirió a su proceso personal en el club: “Estoy trabajando mucho para adaptarme al fútbol colombiano y llegar a un buen nivel”.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la Superliga BetPlay?

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla definirán al primer campeón de 2026 el próximo miércoles 21 de enero. Ambos equipos se enfrentarán en el partido de vuelta de la Superliga BetPlay, tras el empate 1-1 en el duelo de ida disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Fecha: miércoles 21 de enero

Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

TV: Win +

