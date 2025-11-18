Comienzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay: fechas, horarios y duelos de la primera fecha

Las semifinales del fútbol colombiano comienzan este martes con el duelo entre Fortaleza y Deportes Tolima. Foto: Archivo Particular

El calendario se aprieta, los márgenes de error se reducen y los ocho clubes que siguen en carrera ya conocen el camino que deberán recorrer para pelear por un cupo en la gran final del segundo semestre. La Liga BetPlay abre su fase decisiva con una programación que marca los primeros pulsos tácticos y reencuentros con viejas rivalidades.

Los cuadrangulares, programados por Dimayor entre el 18 de noviembre y el 7 de diciembre, tendrán un arranque simultáneo y con dos enfoques distintos: en Bogotá el Grupo B pone la primera ficha, mientras que en la costa Atlántica rodará la pelota para el comienzo del A. El mapa está trazado; ahora falta que los clubes respondan a la exigencia del momento.

Grupo B: un campeón que quiere repetir y un Tolima con ventaja

El inicio del cuadrangular B pone en escena dos partidos que pueden marcar de entrada la configuración del grupo. El primer turno es para Fortaleza vs. Deportes Tolima, duelo pactado para el martes 18 de noviembre a las 6:30 p.m., una llave que trae consigo un matiz clave: el conjunto ibaguereño llega con el punto invisible, tras haber terminado segundo del todos contra todos con 38 puntos. Ese detalle le otorga un margen adicional y lo obliga, al mismo tiempo, a no ceder terreno.

Un día después, el miércoles 19, será el turno para el choque entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe (6:30 p.m.), que revive la final del primer semestre en 2024 y con la presencia de un campeón vigente. El León, que defiende la corona y busca la estrella 11, empieza su cuadrangular en el estadio Américo Montanini.

La segunda fecha en este grupo llegará el sábado 22 con los duelos Santa Fe vs. Fortaleza, que abrirá la jornada a las 5:00 p.m., seguido por Tolima vs. Bucaramanga a las 7:30 p.m.

Grupo A: Los favoritos son antioqueños

En el otro frente, tras instalarse en lo más alto de la tabla con 40 puntos, Independiente Medellín no solo aseguró su clasificación sino también el punto invisible, una ventaja que lo convierte en favorito natural dentro de su zona. Su debut será en Barranquilla, donde enfrentará a Junior el miércoles 19 de noviembre a las 8:30 p.m.

Al día siguiente, el jueves 20 a las 7:30 p.m., se dará el cruce entre Atlético Nacional y América, un partido que por historia y rivalidad siempre llega con temperatura alta sin importar el momento.

La segunda fecha de este grupo quedará concentrada en la jornada del domingo 23: primero, DIM vs. Nacional a las 5:45 p.m., y más tarde, América vs. Junior a las 8:00 p.m., un cierre que puede empezar a perfilar los verdaderos aspirantes al cupo en la final.

Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Grupo A

Miércoles 19 de noviembre: Junior vs. DIM (8:30 p.m.).

Jueves 20 de noviembre: Nacional vs. América (7:30 p.m.).

Grupo B

Martes 18 de noviembre: Fortaleza vs. Tolima (6:30 p.m.).

Miércoles 19 de noviembre: Bucaramanga vs. Santa Fe (6:30 p.m.)

