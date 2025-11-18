Irak revivió la ilusión mundialista en el último minuto: así va el repechaje para 2026

Un penal en tiempo añadido abrió para Irak la posibilidad de volver a una Copa del Mundo después de casi cuatro décadas, en una jornada que también confirmó nuevos clasificados y dejó prácticamente definido el panorama del repechaje rumbo a 2026. Foto: Agencia AFP

El mapa del repechaje rumbo al Mundial 2026 tomó forma definitiva tras una jornada que dejó agónicos cierres, confirmaciones históricas y varias confederaciones aún al borde de la definición. El capítulo más dramático lo escribió Irak, que necesitó un penalti en el minuto 90+16’ para superar 2-1 a Emiratos Árabes en el repechaje asiático y abrochar su acceso a la repesca intercontinental, donde buscará dar el salto final hacia su primer regreso a una Copa del Mundo desde México 1986. La serie había quedado abierta con el 1-1 de la ida y solo se resolvió en el último suspiro.

Mientras Asia definía al que sería uno de sus aspirantes al repechaje global, Europa vivió una tarde de confirmaciones. Alemania selló su vigesimoprimera clasificación mundialista con un categórico 6-0 sobre Eslovaquia, en la última fecha del grupo A. Fue una exhibición que pasó por los goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry, un doblete de Leroy Sané, Ridle Baku y Assan Ouédraogo.

De manera simultánea, Países Bajos completó su camino con un triunfo contundente: 4-0 ante Lituania, resultado que le permitió quedarse con la cima del grupo G y asegurarse su decimoprimera presencia en una Copa del Mundo. Las definiciones de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen resolvieron un grupo que terminó con los neerlandeses en control absoluto.

Con estos resultados, el Mundial 2026 —la primera edición con 48 selecciones— ya tiene 34 equipos clasificados, incluidos los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México, además de las potencias europeas que ya habían asegurado su cupo (Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega). A ellos se suman los representantes de Asia, África, Conmebol y Oceanía, como quedó detallado en el reporte oficial.

También quedó configurado el paquete de selecciones que disputarán el repechaje intercontinental, donde aparecen Nueva Caledonia (Oceanía), Bolivia (Conmebol), Irak (Asia) y República Democrática del Congo (África). Allí se definirán los últimos cupos globales, en una carrera que será especialmente exigente por los emparejamientos cruzados entre continentes.

En paralelo, el engranaje europeo dejó listo otro capítulo: el del repechaje continental, que tendrá 16 selecciones. A los segundos de cada grupo se sumarán cuatro equipos procedentes de la Nations League, y todos competirán por cuatro boletos durante marzo de 2026. Entre los equipos que ya están en esa instancia aparecen Italia, República de Irlanda, Ucrania, Albania, República Checa, Rumania, Irlanda del Norte, Suecia, Eslovaquia y Polonia, todos obligados a transitar un camino largo y complejo si quieren estar en Norteamérica.

La única confederación que aún no ha cerrado su clasificatorio es Concacaf, que definirá sus cupos el martes 18 de noviembre. En el grupo A, Surinam y Panamá llegan igualados con 9 puntos, separados únicamente por la diferencia de gol favorable a los surinameses. En el grupo B, Curazao y Jamaica se enfrentan en duelo directo: el ganador irá al Mundial, el perdedor al repechaje intercontinental. Y en el grupo C, Honduras, dirigida por Reinaldo Rueda, disputa un duelo vital ante Haití, ambos con 8 unidades y con la diferencia de gol inclinada hacia la selección catracha, mientras Costa Rica, con 6 puntos, aún conserva opciones.

