Brasil logró la épica y eliminó a Francia: así quedaron los cuartos del Mundial Sub-17

Brasil avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-17 tras una noche que rozó el abismo y terminó convertida en una postal épica.

Brasil avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-17 tras una noche que rozó el abismo y terminó convertida en una postal épica. La eliminación de Francia en los penaltis (4-3) fue el desenlace de un partido que se movió entre la tensión del VAR, los fallos desde los once metros y la irrupción de un héroe inesperado: João Pedro, el portero brasileño que detuvo dos cobros en la definición. Su nombre quedó asociado a una clasificación que parecía escurrirse entre las manos.

El partido estuvo atravesado por revisiones arbitrales que marcaron su ritmo. La primera mitad se jugó mirando de reojo al monitor, con las dos selecciones reclamando acciones dentro del área. Brasil pidió penal por un agarrón sobre Luis Eduardo que no prosperó.

Francia, en cambio, sí encontró alivio en la tecnología: una falta del propio João Pedro sobre Abdoulaye Camara terminó señalada como pena máxima. El arquero detuvo el disparo de Christ Batola, pero Rémi Himbert convirtió en el rebote para el 1-0, un gol que llegó envuelto en polémica y que dejó a los brasileños obligados a remontar.

El guion se volvió aún más áspero cuando Ruan Pablo falló un penal, también revisado en el VAR, en un momento en el que el equipo de Phelipe Leal ya parecía encaminarse a un final trágico. Sin embargo, Brasil encontró aire en la agonía. Con el reloj marcando el último minuto, Pietro Tavares, ingresado desde el banco, conectó un zurdazo desde el vértice del área para sellar el 1-1 y empujar el duelo a los penaltis. Su gol fue el punto de quiebre emocional que necesitaba la Canarinha para sobrevivir.

En la tanda, João Pedro se transformó en figura. Atajó dos tiros y sostuvo la calma en una serie que tuvo más nervio que precisión. Brasil celebró con la sensación de haber superado un examen de carácter, mientras Francia se marchó con la frustración de haber dejado ir una ventaja que parecía suficiente.

El triunfo instala a la Canarinha en un choque atractivo e inédito en la fase final: Marruecos vs. Brasil, uno de los duelos que abrirán los cuartos de final del certamen, programados para el viernes 21 de noviembre de 2025, a falta de confirmación de horarios.

La otra gran historia de la ronda sigue viniendo desde Asia. Japón, que ganó su boleto a cuartos al vencer por penales a Corea del Norte, llega cargado de atención mediática después de que la afición mexicana adoptara al equipo como una suerte de aliado inesperado. Por su parte, los aztecas quedaron eliminados frente a Portugal 5-0. Italia sobrevivió y venció 2-1 a Uzbekistán, mientras que Austria sorprendió y goleó 4-0 a Inglaterra.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial Sub-17

Viernes 21 de noviembre, horarios a confirmar

Portugal vs. Suiza

Marruecos vs. Brasil

Austria vs. Japón

Italia vs. Burkina Faso

¡Solo quedan 8⃣ competidores en carrera en la #U17WC!



🔜 Cuartos de final pic.twitter.com/GoVfHtseRs — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 18, 2025

