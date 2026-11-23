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El empate 0-0 entre Once Caldas y Atlético Nacional, por la primera fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2026-II, estuvo marcado por una decisión arbitral que generó polémica. Al minuto 39, el volante Felipe Marín fue expulsado por el árbitro central Jhon Alexander Ospina, tras una infracción sobre Jorge Cardona, defensor del conjunto de Manizales.
La decisión no cayó bien en el equipo verdolaga, que manifestó públicamente su inconformidad a través de un comunicado. "Manifestamos nuestra preocupación por las decisiones arbitrales en Manizales, en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay", expresó el club.
Además, Atlético Nacional hizo un llamado a la Dimayor para que se revisara lo sucedido: "Invitamos a la Dimayor, como organizadora del torneo, a sumarse a este llamado. El fútbol colombiano merece un arbitraje a la altura de su historia".
La polémica tomó un nuevo rumbo luego de que la Federación Colombiana de Fútbol, a través de la Comisión Arbitral Nacional, publicara los audios del VAR correspondientes a la jugada. En ellos, el organismo reconoció que la decisión del juez central fue equivocada. "Tras observar las imágenes suministradas, el árbitro decide, de manera equivocada, mantener su decisión de tarjeta roja", señaló la Comisión Arbitral.
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¿Qué dijeron los árbitros del VAR sobre la expulsión de Felipe Marín?
En los audios quedó registrado que los integrantes del VAR recomendaron a Jhon Alexander Ospina revisar la acción en el monitor, pues consideraban que el contacto no justificaba una expulsión. "Te recomiendo un on-field review", le indicó Never Manjarrez, árbitro encargado del VAR. Posteriormente, insistió en su apreciación: "Es un roce únicamente con la punta".
Sin embargo, el juez central mantuvo su postura y explicó por qué consideraba que la acción merecía tarjeta roja: "Yo veo el punto de contacto, veo la pierna extendida y veo con los pies un slide hacia abajo. Le rastrilla todo el pie en la canilla". Pese a las recomendaciones del VAR, Ospina no modificó su decisión y Felipe Marín tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 39.
La expulsión condicionó el desarrollo del compromiso, en el que Atlético Nacional tuvo que afrontar buena parte del partido con un jugador menos. Finalmente, Once Caldas y el conjunto verdolaga empataron 0-0 y repartieron puntos en su estreno en el cuadrangular A de la Liga BetPlay.
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