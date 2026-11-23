La edición de 2031 se disputará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, en una candidatura conjunta de las cuatro federaciones de Concacaf. Cuatro años después, el…

La FIFA confirmó las sedes de las próximas dos ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Durante un Congreso Extraordinario celebrado por videoconferencia, el organismo ratificó las candidaturas únicas de Concacaf para 2031 y de las asociaciones británicas para 2035, por lo que ya están definidos los anfitriones de los dos torneos posteriores al de Brasil 2027.

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FIFA confirmó las sedes de los Mundiales femeninos de 2031 y 2035: así se jugarán

La edición de 2031 se disputará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, en una candidatura conjunta de las cuatro federaciones de Concacaf. Cuatro años después, el campeonato llegará por primera vez al Reino Unido, con Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte como organizadores.

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La decisión también marca un cambio importante para el fútbol femenino. A partir de 2031, el Mundial pasará de 32 a 48 selecciones, igualando el número de participantes que tendrá la Copa del Mundo masculina.

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Introducing the hosts of the FIFA Women’s World Cup 2031! 🤝#FIFAWWC pic.twitter.com/jQI28iuCn3 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 23, 2026

Mundial femenino de 2031: Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica serán las sedes

La Copa Mundial Femenina de 2031 tendrá como anfitriones a cuatro países de Norteamérica y el Caribe. Estados Unidos será el principal escenario del campeonato, con 14 ciudades propuestas, mientras que México contará con cuatro. A ellas se sumarán San José, en Costa Rica, y Kingston, en Jamaica.

En total, la candidatura contempla 20 ciudades candidatas para albergar los encuentros del torneo. Para Estados Unidos será la tercera vez que organice una Copa Mundial Femenina, después de las ediciones de 1999 y 2003.

México, Costa Rica y Jamaica, por su parte, tendrán la oportunidad de recibir por primera vez el certamen. La candidatura conjunta busca aprovechar la infraestructura deportiva de la región y ampliar la presencia del fútbol femenino en Concacaf.

Mundial femenino de 2035: Reino Unido será anfitrión por primera vez

La edición de 2035 tendrá como organizadores a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La propuesta contempla 19 estadios distribuidos en 15 ciudades, con Wembley como uno de los escenarios principales.

Será la primera vez que el Reino Unido reciba una Copa Mundial Femenina, en una edición que reunirá a las cuatro asociaciones británicas como anfitrionas.

De esta manera, la FIFA confirmó dos proyectos de organización conjunta para las próximas ediciones, con sedes repartidas en diferentes países y ciudades.

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Fueron anunciadas las 2 próximas sedes de las Copas del Mundo Femenina:



2031: USA 🇺🇸, México 🇲🇽, Costa Rica 🇨🇷 y Jamaica 🇯🇲

2035: Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Irlanda del Norte 🇬🇧, Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 y Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿.



🔸A partir de 2031 serán 48 selecciones las clasificadas, actualmente son 32.#FIFAWWC pic.twitter.com/hXzDywkpnr — Destino Deportivo | Podcast (@DestinoDeportiv) November 23, 2026

Mundial femenino pasará de 32 a 48 selecciones en 2031

Uno de los anuncios más importantes de la FIFA fue la ampliación del formato de competencia a partir de 2031. El Mundial femenino pasará de 32 a 48 selecciones, un cambio que también tendrá consecuencias en el calendario y la estructura del campeonato.

Con el nuevo formato, el torneo contará con 104 partidos, frente a los 64 que se disputan actualmente. Las selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos y la fase eliminatoria comenzará con los dieciseisavos de final.

Además, la competencia tendrá una semana adicional de duración. La ampliación busca aumentar la representación internacional y ofrecer nuevas oportunidades a selecciones que históricamente han tenido mayores dificultades para clasificarse a la fase final.

El cambio también supondrá un desafío organizativo y logístico para los países anfitriones, que deberán disponer de más estadios, infraestructura y capacidad para recibir a las delegaciones y los aficionados.

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🚨 [OFICIAL] ¡La FIFA designó las próximas sedes del Mundial Femenino!



2031: Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica.



2035: Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.



⚠️ El de 2027 será el último con 32 equipos, para 2031 y 2035 se pasará a 48. pic.twitter.com/7BIyJwFbgc — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 23, 2026

Mundial femenino de 2027: Brasil será el próximo anfitrión

Antes de las ediciones de 2031 y 2035, el fútbol femenino tendrá una cita histórica en Sudamérica. Brasil organizará el Mundial de 2027, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio.

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Será la primera vez que una Copa Mundial Femenina se juegue en territorio sudamericano. Esta edición mantendrá el formato de 32 selecciones y contará con España como vigente campeona, después de conquistar el título en Australia y Nueva Zelanda 2023.

Así, la FIFA ya tiene definidas las sedes de sus tres próximas Copas Mundiales Femeninas: Brasil en 2027, Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica en 2031, e Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte en 2035.

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