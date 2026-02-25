Así quedó la tabla del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 con la victoria de Colombia

Isabella Díaz marcó el gol que selló la victoria de Colombia sobre Venezuela en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20. Foto: Conmebol

Colombia recuperó la confianza en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay 2026 tras reencontrarse con la victoria al imponerse este miércoles 2-0 a Venezuela en la cuarta fecha del hexagonal final. Los goles de Marian Sterling e Isabella Díaz repusieron el rumbo de la tricolor.

El equipo de todos ahora está en puestos de clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de Futbol Sub-20 de Polonia 2026. A falta de una jornada para que termine el evento continental, las dirigidas por Carlos Paniagua dependen de sí mismas para clasificar.

En la primera hora de este miércoles, Brasil y Ecuador, ya clasificadas a la cita orbital, se enfrentaron en Ypané y repartieron puntos con un 1-1, resultado que impidió que la canarinha asegurara de manera anticipada el título del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20.

Brasil se adelantó en el marcador con un gol de Vi Amaral, pero un autogol de Thaynara equilibró las cuentas y mantuvo la lucha por el primer lugar abierta hasta la última jornada. Las verdeamarillas tuvieron la opción de sentenciar el título con un penalti que cobró Gisele Vale, pero el palo le negó la victoria.

Más tarde, en Villa Elisa, la selección colombiana vivió una jornada clave. Después de tres salidas sin triunfo en el hexagonal, por fin logró su primera victoria al imponerse 2-0 sobre Venezuela en un duelo que le permite reacomodarse en la pelea por entrar entre las cuatro que irán al Mundial.

El primer gol llegó justo antes del descanso, cuando un centro de Sintia Cabezas, desviado en una defensa rival, fue conectado por Marian Sterling para vencer a la arquera venezolana. Hubo algo de dramatismo por una supuesta posición irregular de la asistente, pero todo fue legal según el VAR.

En el complemento, la tricolor amplió la ventaja con un gol de larga distancia de Isabella Díaz. Asistida con un toque de cabeza por Maithe López, la extrema de Santa Fe encontró adelantada a la portera Valeria Rabanales y soltó un disparo desde fuera del área que terminó por colarse por encima de la guardameta.

La Tricolor cerró así una noche que quedará marcada como un punto de inflexión en su campaña. Ese resultado le permitió a Colombia escalar posiciones: con cuatro puntos ahora ocupa provisionalmente el tercer lugar de la tabla del hexagonal final, al menos hasta que concluya el duelo entre Argentina y Paraguay.

Brasil sigue en lo más alto con 10 puntos, seguido por Ecuador con ocho, ambos ya con boleto asegurado al Mundial. Paraguay, con cuatro puntos antes de su partido con Argentina, bajó a la cuarta plaza. Venezuela, con dos unidades, bajó a la quinta casilla.

La última jornada será determinante: Colombia cerrará su participación en el Sudamericano contra Argentina con la obligación de ganar para clasificar al Mundial sin depender de resultados. Brasil enfrentará a Venezuela y Ecuador contra Paraguay.

*La tabla se actualizará una vez termine el partido entre Argentina y Paraguay

Así quedó la tabla del Sudamericano Femenino Sub-20 tras la victoria de Colombia sobre Venezuela (2-0):

