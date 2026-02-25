Estos son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League 2025/26

Los jugadores del PSG, el vigente campeón de la Liga de Campeones 2025/26, celebran su clasificación a los octavos de final. Foto: AFP - THOMAS SAMSON

La Liga de Campeones 2025/26 completó el cuadro de octavos de final con ocho equipos que superaron las exigentes series de play-offs. Cuatro clasificados se definieron el martes 24 de febrero y los otros cuatro este miércoles. Hubo espacio para una par de sorpresas.

A primera hora de este miércoles, Atalanta firmó una clasificación sufrida tras imponerse 4-1 al Borussia Dortmund. Los italianos sellaron un global de 4-3 gracias a los goles de Scamacca, Zappacosta, Pasalic y Samardzic, este último de penal en el tiempo añadido. El conjunto alemán descontó por intermedio de Adeyemi, pero no logró sostener la ventaja obtenida en la ida.

Real Madrid también avanzó al vencer 2-1 al Benfica y cerrar la serie con un 3-1 acumulado. Tchouameni abrió el marcador temprano y Vinícius Jr amplió en el segundo tiempo, mientras Rafa Silva había igualado transitoriamente. El equipo español volvió a instalarse entre los 16 mejores del continente.

En Turín, Galatasaray eliminó a Juventus en una llave dramática que necesitó prórroga. Tras el 3-0 de los italianos en los 90 minutos, que equilibró el global, el cuadro turco golpeó en el tiempo extra con tantos de Osimhen y Baris Yilmaz para sellar un 7-5 definitivo en la serie.

El vigente campeón de este ceramen, PSG, dejó en el camino al Mónaco en un duelo cargado de tensión. Marquinhos y Kvaratskhelia marcaron para los parisinos, mientras Akliouche y Teze anotaron para el conjunto del Principado. El 2-2 de la vuelta le bastó al cuadro parisino para avanzar con un global de 5-4.

El martes, Atlético de Madrid impuso condiciones frente a Club Brugge. Con triplete de Sorloth y un tanto de Cardoso, el equipo rojiblanco se impuso 4-1 y cerró la eliminatoria con un contundente 7-3. El acutoriano Ordóñez había descontado para los belgas.

Bayer Leverkusen avanzó con autoridad tras empatar 0-0 ante el Olympiacos griego y hacer valer el 2-0 conseguido en la ida. El equipo alemán controló el ritmo del partido y neutralizó cualquier intento de reacción griega, asegurando su lugar en la siguiente ronda sin sobresaltos.

Bodo/Glimt sorprendió al Inter de Milán al vencerlo 2-1 en Italia y completar un global de 5-2. Los goles de Hauge y Evjen confirmaron la solidez del conjunto noruego. Newcastle también celebró al derrotar 3-2 a Qarabag y sellar un amplio 9-3 en la serie.

Estos ocho clubes se suman a los que avanzaron de forma directa tras la fase regular de la Liga de Campeones 2025/26: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City. La UEFA sorteará los cruces el próximo viernes.

