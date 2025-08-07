Luis Díaz sigue sumando elogios: Kompany destacó su papel tras goleada del Bayern

Luis Díaz de Bayern Múnich (C) durante el partido de la Copa Telecom contra Tottenham Hotspur en Múnich, Alemania. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Bayern Múnich vivió una tarde redonda este jueves en el Allianz Arena. No solo venció con autoridad a Tottenham por 4-0 y se coronó campeón de la Copa Telekom 2025, sino que también dejó buenas sensaciones colectivas e individuales, especialmente con el colombiano Luis Díaz, quien fue titular y jugó 75 minutos en su segundo partido como jugador bávaro.

Aunque no marcó, Díaz mostró desequilibrio, movilidad y compromiso defensivo, ganándose una vez más la confianza del técnico Vincent Kompany, quien volvió a destacar su integración al grupo y su proyección en el equipo. “Sí, es un jugador de equipo, para el Bayern, eso es importante y definitivamente tenemos esa sensación“, afirmó el estratega belga en diálogo con Magenta TV.

En medio de una pretemporada exigente, Kompany no escatimó elogios para el ex Liverpool. “Es muy paradójico, porque en realidad es el más avanzado física y mentalmente (en los duelos). Tuvo una muy buena pretemporada en Liverpool, estuvo allí tres semanas”, comentó.

Sin embargo, también reconoció que aún está en pleno proceso de adaptación: ”Es uno de los jugadores que menos información ha recibido de todos”. Aun así, el DT tiene claro cuál es su objetivo con el colombiano: “Solo queremos que se divierta en el partido, para que demostrara lo que puede hacer esta temporada”.

En cuanto al partido, los goles del Bayern fueron obra de Harry Kane —que cumplió con la ‘ley del ex’—, Kingsley Coman, Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare. El equipo bávaro dominó de principio a fin y no dio opciones al actual campeón de la Europa League.

La próxima presentación del Bayern será este martes 12 de agosto ante el Grasshopper Club Zúrich, en otro amistoso de preparación. Luis Díaz, mientras tanto, sigue ganándose su lugar con juego, actitud y el respaldo total de su entrenador.

