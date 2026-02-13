All Star de la NBA 2026: horarios, eventos, participantes y dónde ver en vivo

El fin de semana de las estrellas de la NBA comenzará con el juego de las celebridades y finalizará con el novedosos enfrentamiento entre Estados Unidos contra el mundo. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

El NBA All-Star Game 2026 renovó su apuesta en la búsqueda de no seguir siendo un partido aburrido sin espectáculo. El próximo 15 de febrero, el escenario será el Intuit Dome, en California, y allí se estrenará un formato que rompe con décadas de tradición: Estados Unidos contra el Mundo.

La edición 2026 eliminará el clásico partido dividido en cuatro periodos. En su lugar, se disputará un torneo triangular tipo todos contra todos, compuesto por tres equipos: USA Stars, USA Stripes y Team World.

Cada enfrentamiento tendrá una duración de 12 minutos, equivalente a un cuarto reglamentario. El esquema será el siguiente:

Juego 1: USA Stars vs. Team World

Juego 2: El ganador del Juego 1 vs. USA Stripes

Juego 3: El perdedor del Juego 1 vs. USA Stripes

Gran Final: Los dos mejores equipos en récord avanzan por el título

Si los tres conjuntos terminan con marca de 1-1, el criterio de desempate será el diferencial de puntos acumulado en los minipartidos.

El auge internacional que cambió la balanza

El nuevo modelo no es casual. En los últimos años, figuras como Nikola Jokić, Luka Dončić y Victor Wembanyama han redefinido el mapa del poder en la liga. La división histórica Este vs. Oeste ya no reflejaba el verdadero equilibrio competitivo.

En contraste, Estados Unidos no llegará con un solo bloque, sino dividido en dos identidades generacionales.

USA Stripes: experiencia y legado

La denominada “vieja guardia” reúne a referentes históricos. LeBron James suma su selección número 22 al Juego de Estrellas, acompañado por Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jaylen Brown y Jalen Brunson. Steph Curry será reemplazado por lesión.

USA Stars: la apuesta por el relevo

La otra cara del talento estadounidense es el recambio. Anthony Edwards, Tyrese Maxey y Cade Cunningham encabezan un grupo que privilegia velocidad, explosividad y presión constante.

Lista completa de participantes

Así se eligieron los 24 All-Stars

El sistema de votación mantiene su estructura ponderada:

50 % aficionados

25 % jugadores

25 % medios de comunicación

Sin embargo, se elimina la obligación de escoger por posición. Ya no existe un cupo fijo para bases o pívots; la prioridad es el talento. De este proceso salen 24 jugadores. Si no se alcanza el mínimo de 16 estadounidenses y 8 internacionales requeridos para completar los tres equipos, el comisionado Adam Silver podrá intervenir para equilibrar las plantillas.

El incentivo económico

La bolsa total asciende a 1,8 millones de dólares. Cada jugador del equipo campeón recibirá 125.000 dólares, mientras que los subcampeones obtendrán 50.000 dólares.

Más allá del premio, la verdadera apuesta es reputacional. La NBA quiere que el domingo deje de ser un trámite ofensivo y vuelva a ser un duelo con tensión real.

Programación del NBA All-Star 2026: horarios en Colombia

El fin de semana del NBA All-Star Game 2026 se desarrollará entre el Kia Forum y el Intuit Dome, con transmisión en Colombia por HBO Max

Viernes

Juego de Celebridades 🕖 7:00 p.m. (hora de Colombia)

Rising Stars (estrellas emergentes NBA y G-League)🕘 9:00 p.m. (hora de Colombia)

Sábado

Noche de Concursos (Triples, Shooting Stars y Volcadas)🕔 5:00 p.m. (hora de Colombia) (Los concursos siguientes comienzan inmediatamente después de finalizar el anterior).

Domingo

NBA All-Star Game 2026 (formato USA vs. Mundo)🕔 5:00 p.m. (hora de Colombia)

Toda la programación podrá verse en Colombia a través de HBO Max.

