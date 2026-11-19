Los clubes afrontarán seis jornadas en busca de los dos cupos para la gran final del campeonato. Atlético Nacional y América de Cali, cabezas de sus respectivos grupos, tendrán la ventaja deportiva del punto invisible, un beneficio que puede resultar determinante en caso de igualdad en…

La espera terminó para los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. La Dimayor confirmó la programación de la primera jornada, que comenzará este viernes 20 de noviembre y tendrá su último compromiso el sábado 21.

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Cuadrangulares de la Liga BetPlay: fecha, hora y dónde ver los partidos de la primera fecha

Los clubes afrontarán seis jornadas en busca de los dos cupos para la gran final del campeonato. Atlético Nacional y América de Cali, cabezas de sus respectivos grupos, tendrán la ventaja deportiva del punto invisible, un beneficio que puede resultar determinante en caso de igualdad en puntos al finalizar esta instancia.

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La primera fecha tendrá cuatro compromisos, con enfrentamientos atractivos en Medellín, Bucaramanga, Palmaseca y Manizales.

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Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares

La actividad comenzará este viernes 20 de noviembre, a las 4:30 de la tarde, con el partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto antioqueño recibirá al equipo bogotano en un duelo que marcará el inicio de la lucha por un lugar en la final.

Ese mismo día, a las 6:35 p. m., Atlético Bucaramanga se enfrentará con América de Cali en el estadio Américo Montanini. El equipo escarlata comenzará su participación como visitante frente a uno de los clasificados que buscará hacerse fuerte ante su público.

La jornada del viernes terminará con otro enfrentamiento entre históricos del fútbol colombiano. A las 8:40 p. m., Deportivo Cali recibirá a Millonarios en el estadio de Palmaseca. Ambos equipos tendrán un compromiso exigente en el arranque de una fase en la que cada punto puede marcar diferencias.

La primera fecha finalizará el sábado 21 de noviembre, cuando Once Caldas reciba a Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales. El encuentro está programado para las 8:15 de la noche y cerrará la actividad de los ocho clasificados en esta jornada inaugural.

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📅🚨ASÍ SE JUGARÁN LAS FECHAS 1 Y 2 DE LOS CUADRANGULARES DE LA LIGA BETPLAY 2026-II.



⚽️✅️La fase semifinal del fútbol colombiano comenzará el 20 de noviembre y tendrá ocho equipos que buscarán un cupo a la gran final del campeonato.



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¿Dónde ver los partidos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Los aficionados podrán seguir los compromisos de la primera fecha a través de Win Sports y su señal premium Win Sports+, además de las plataformas digitales habilitadas por el canal, de acuerdo con las condiciones de suscripción.

De esta manera, los seguidores de los ocho equipos podrán acompañar el comienzo de una fase decisiva para el fútbol colombiano, en la que cada club buscará acercarse a la posibilidad de disputar el título.

Así quedaron conformados los grupos

En el grupo A quedaron Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas. Por su parte, el grupo B está integrado por América de Cali, Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

Cada equipo disputará seis partidos, tres como local y tres como visitante. Al finalizar las seis jornadas, los líderes de cada zona clasificarán a la gran final de la Liga BetPlay 2026-II.

Con cuatro partidos en el calendario y varios enfrentamientos de tradición, los cuadrangulares comienzan este viernes con la expectativa de conocer a los dos equipos que lucharán por la estrella de fin de año.

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