Junto al dirigente suizo-italiano, también fueron postulados el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima. Los tres nombres fueron presentados ante la FIFA después de la convocatoria realizada por el Consejo del…

La FIFA dio a conocer los tres candidatos que presentaron oficialmente sus candidaturas para las elecciones presidenciales de 2027. Entre los nombres aparece el actual presidente del organismo, Gianni Infantino, quien buscará continuar al frente del fútbol mundial en un proceso que tendrá su definición el próximo año.

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Junto al dirigente suizo-italiano, también fueron postulados el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima. Los tres nombres fueron presentados ante la FIFA después de la convocatoria realizada por el Consejo del organismo el pasado 29 de abril de 2026.

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La elección se celebrará durante el 77.º Congreso de la FIFA, programado para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Allí, las asociaciones miembro tendrán la responsabilidad de participar en el proceso para elegir a quien estará al frente de la entidad que rige el fútbol internacional.

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FIFA receives three candidatures for next year’s presidential election



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¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de la FIFA?

El principal nombre de la lista es Gianni Infantino, quien asumió la presidencia de la FIFA en febrero de 2016, después de la salida de Joseph Blatter. Posteriormente, fue reelegido en 2019 y 2023, por lo que buscará extender su permanencia en el cargo.

Por su parte, Philippe Diallo es el actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El dirigente asumió el cargo de manera interina en 2023, tras la salida de Noël Le Graët, y posteriormente fue elegido para liderar la institución.

El tercer candidato es Kohzo Tashima, dirigente japonés que presidió la Asociación Japonesa de Fútbol entre 2016 y 2024. También cuenta con experiencia en los organismos internacionales del deporte y ha tenido participación en las estructuras de la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol.

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🚨🗳️ Los tres candidatos confirmados para las elecciones de presidente de FIFA:



– 🇨🇭 Gianni Infantino (en el cargo desde 2016)

– 🇫🇷 Philippe Diallo (presidente de la Federación de Francia)

– 🇯🇵 Kohzo Tashima (ex presidente de la Asociación de Japón)



La elección será en… pic.twitter.com/lQ0JC2wwt5 — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 19, 2026

¿Qué sigue en el proceso electoral de la FIFA?

Aunque las tres candidaturas ya fueron recibidas, esto no significa que los aspirantes estén automáticamente habilitados para participar en la elección. La FIFA informó que los documentos fueron remitidos al comité electoral correspondiente, que tendrá a su cargo el examen de las postulaciones y la decisión sobre la admisión de los candidatos.

Este procedimiento se realizará de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Gobernanza de la FIFA, que establece los requisitos para quienes aspiran a ocupar la presidencia del organismo.

A más tardar el 18 de febrero de 2027, las asociaciones miembro recibirán la notificación oficial con los nombres de los candidatos propuestos y admitidos para participar en la elección.

De esta manera, comienza formalmente el camino hacia una nueva elección presidencial en la FIFA, con Gianni Infantino como uno de los tres aspirantes y la posibilidad de extender su mandato al frente del máximo organismo del fútbol mundial.

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