¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la gran final del fútbol colombiano Tolima vs. Junior?

El pasado viernes 12 de diciembre de 2025 se jugó el partido de ida de la final de la Liga Betplay Dimayor 2025-II. Atlético Junior venció 3-0 a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que armó la fiesta.

Una inusual salida de parte de los hinchas de Junior creó una atmosfera muy favorable para el equipo local, que a los cinco minutos ya ganaba 1-0. El resto del segundo tiempo el club barranquillero dominó el partido a placer con más goles.

Esos primeros 45 minutos terminaron 3-0 a favor del Tiburón, que no encontró oposición de parte del Pijao. Un Tolima que se notó nervioso, temeroso e inofensivo en ataque, a pesar de exigir al arquero uruguayo rojiblanco, Mauro Silveira.

Ya en el segundo tiempo, el Pijao intentó a partir del toque y la posición de balón equiparar las cargas. Sin embargo, la expulsión de Sebastián Guzmán en el 66′ mermó mucho las posibilidades del visitante, el cual no pudo descontar ni un solo gol.

Ahora, el partido de vuelta en la capital musical de Colombia promete a un Tolima muy incisivo desde el minuto uno en busca de una remontada histórica, mientras que, por otro lado, Junior intentará no pecar de confianza y cerrar la final lo más pronto posible.

¿A qué hora ver la final Tolima vs. Junior?

Lugar : estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué

Fecha : martes 16 de diciembre de 2025

Hora : 7:30 p. m.

Canal: Win+ Fútbol

¿Cuántas finales de visitante ha ganado Junior?

Desde que se juegan torneos cortos (2002) en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), Junior de Barranquilla se ha consagrado campeón cinco veces en condición de visitante (2004-II, 2011-II, 2018-II, 2019-I y 2023-II) de sus 10 títulos de liga.

Como dato adicional, Deportes Tolima, de las cuatro finales que ha terminado en su estadio, ha perdido tres. Además, los tres títulos de liga que ostenta el Pijao, todos los ha logrado en condición de visitante (2003-II vs. Deportivo Cali, 2018-I vs. Atlético Nacional y 2021-I vs. Millonarios).

En conclusión, la vuelta de la gran final de la Liga Betplay 2025-II se perfila como un partido con mucha expectativa en Ibagué, pero de trámite en Barranquilla. Dos ciudades que por primera vez se enfrentan en una definición por una estrella del FPC.

