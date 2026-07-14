¿Cuándo inicia la Liga BetPlay 2026-II? Fechas, horarios y partidos de la primera jornada

Hugo Rodallega celebrando su tercer gol personal y el cuarto de Independiente Santa Fe contra América de Cali en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Liga Betplay Dimayor 2026-I. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La espera terminó. La Liga BetPlay Dimayor 2026-II ya tiene todo listo para dar el puntapié inicial y los 20 equipos del fútbol profesional colombiano comenzarán el camino en busca de la segunda estrella del año. Tras un mercado de fichajes con importantes movimientos, el torneo volverá a la acción con una primera fecha que promete varios partidos atractivos.

La jornada inaugural se disputará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio, con diez encuentros distribuidos a lo largo del fin de semana. El vigente campeón, Junior de Barranquilla, iniciará la defensa de su título en condición de visitante contra Deportes Tolima, mientras que clubes como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali también debutarán en esta primera fecha.

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¿Cuándo inicia la Liga BetPlay 2026-II?

La Liga BetPlay 2026-II comenzará el viernes 24 de julio de 2026 con dos compromisos que marcarán el regreso del fútbol colombiano tras el receso de mitad de año.

Los partidos más atractivos de la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II

Uno de los encuentros que más expectativa genera será el duelo entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, ya que el conjunto barranquillero iniciará la defensa del título obtenido en el primer semestre.

También destacan los compromisos entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, con el estreno del nuevo proyecto verdolaga; Millonarios contra Atlético Bucaramanga, y la visita del América de Cali a Internacional de Bogotá en el cierre del fin de semana.

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Programación de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Viernes 24 de julio

Llaneros vs. Deportivo Pereira (6:10 p. m.)

Deportivo Cali vs. Jaguares (8:15 p. m.)

Sábado 25 de julio

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional (2:00 p. m.)

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto (4:05 p. m.)

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga (6:10 p. m.)

Deportes Tolima vs. Junior (8:15 p. m.)

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs. América de Cali (2:00 p. m.)

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe (4:05 p. m.)

Alianza FC vs. Fortaleza CEIF (6:10 p. m.)

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo (8:15 p. m.)

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