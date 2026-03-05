Deportivo Pereira no jugará más en la capital en el Eje Cafetero: esto dijo el comunicado

Hinchas de Deportivo Pereira durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá por la Liga Betpaly 2026-I. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

“Deportivo Pereira informa a la opinión pública, a la hinchada y a los medios de comunicación que la Dimayor realizará una visita de revisión técnica el próximo viernes 6 de marzo de 2026 al estadio Santiago Ayalas de Yopal”, así comenzó el comunicado del club pereirano sobre la búsqueda de una sede.

“De obtenerse un concepto favorable y el aval de la Dimayor y las autoridades competentes, este escenario será la nueva sede de Deportivo Pereira para sus partidos de local durante las competencias del fútbol profesional colombiano (FPC)”, finalizó la publicación del equipo Matecaña en sus redes sociales.

¿Por qué Deportivo Pereira busca estadio?

La pelea entre Jonathan Risueño, técnico de Deportivo Pasto, y Arturo Reyes, entrenador de Pereira, y la muerte del hincha Kevin Andrés Osorio, orillaron a la alcaldía de Armenia a no prestar más el estadio Centenario de la ciudad.

¿Por qué no juega en su natal Pereira? Las obras de modernización en el estadio Hernán Ramírez Villegas le impidieron al elenco del eje cafetero oficial de local allí, por lo que se mudó a Armenia, aunque hoy no sea una opción.

A todo esto se le suma su delicada situación económica y deportiva que tiene al conjunto Matecaña en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor 2026-I. Viene de ser goleado 5-1 por Millonarios en El Campín y empatar 2-2 con Pasto de local.

¿Cómo va Pereira en la liga?

Deportivo Pereira es puesto 18 en la Liga Betplay con apenas cuatro puntos en ocho partidos. Ha perdido cuatro, ha empatado otros cuatro y junto con Alianza, es el único cuadro que no conoce la victoria en la temporada.

