Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Deportivo Pereira no jugará más en la capital en el Eje Cafetero: esto dijo el comunicado

Ni Pereira ni Armenia. Todo parece indicar que el equipo Matecaña tendrá que salir de su región para poder jugar la Liga Betplay.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Hinchas de Deportivo Pereira durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá por la Liga Betpaly 2026-I.
Hinchas de Deportivo Pereira durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá por la Liga Betpaly 2026-I.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“Deportivo Pereira informa a la opinión pública, a la hinchada y a los medios de comunicación que la Dimayor realizará una visita de revisión técnica el próximo viernes 6 de marzo de 2026 al estadio Santiago Ayalas de Yopal”, así comenzó el comunicado del club pereirano sobre la búsqueda de una sede.

“De obtenerse un concepto favorable y el aval de la Dimayor y las autoridades competentes, este escenario será la nueva sede de Deportivo Pereira para sus partidos de local durante las competencias del fútbol profesional colombiano (FPC)”, finalizó la publicación del equipo Matecaña en sus redes sociales.

Vínculos relacionados

Esta es la historia de Rodrigo Contreras, figura de Millonarios en la Copa Sudamericana
Millonarios y su gran premio económico por avanzar a la fase de grupos de Copa Sudamericana
“Un golpe duro para nosotros”, Diego Arias tras la derrota de Nacional contra Millonarios

¿Por qué Deportivo Pereira busca estadio?

La pelea entre Jonathan Risueño, técnico de Deportivo Pasto, y Arturo Reyes, entrenador de Pereira, y la muerte del hincha Kevin Andrés Osorio, orillaron a la alcaldía de Armenia a no prestar más el estadio Centenario de la ciudad.

¿Por qué no juega en su natal Pereira? Las obras de modernización en el estadio Hernán Ramírez Villegas le impidieron al elenco del eje cafetero oficial de local allí, por lo que se mudó a Armenia, aunque hoy no sea una opción.

A todo esto se le suma su delicada situación económica y deportiva que tiene al conjunto Matecaña en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor 2026-I. Viene de ser goleado 5-1 por Millonarios en El Campín y empatar 2-2 con Pasto de local.

¿Cómo va Pereira en la liga?

Deportivo Pereira es puesto 18 en la Liga Betplay con apenas cuatro puntos en ocho partidos. Ha perdido cuatro, ha empatado otros cuatro y junto con Alianza, es el único cuadro que no conoce la victoria en la temporada.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

La SEDE

Deportivo Pereira

Liga Betplay

Liga Betplay 2026-I

Liga Betplay Dimayor

FPC

Fútbol Profesional Colombiano

Fútbol Colombiano

por qué Deportivo Pereira busca estadio

estadio Hernán Ramírez Villegas

estadio Centenario de Armenia

Pereira vs. Pasto

Pereira - Pasto

cómo va Pereira en la liga

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.