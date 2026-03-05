Publicidad

Millonarios y su gran premio económico por avanzar a la fase de grupos de Copa Sudamericana

El triunfo contra Atlético Nacional significa para el club embajador un ingreso que supera el millón de dólares.

Diego Alejandro Daza Gómez
05 de marzo de 2026 - 02:09 p. m.
Millonarios le ganó 3-1 a Atlético Nacional.
Foto: Atletico Nacional via Instagram
Millonarios no solo obtuvo una buena victoria deportiva contra Atlético Nacional por el partido preliminar de la Copa Sudamericana, sino que, gracias a su clasificación a la fase de grupos del certamen, el cuadro embajador también recibió una importante suma de dinero.

El premio por avanzar a esta instancia será de 900.000 dólares, según lo confirmó la Conmebol. Esta cifra se suma a los 250.000 dólares que el club ya había recibido por disputar la fase previa como visitante, lo que deja una ganancia total asegurada de 1.150.000 dólares, aproximadamente 4.400 millones de pesos colombianos.

Mientras Millonarios celebraba su clasificación, Atlético Nacional quedó eliminado del torneo y solo obtuvo 225.000 dólares por su participación en la fase preliminar. La victoria del equipo azul en la llave se consolidó en Medellín, donde se impuso con claridad para asegurar su paso a la siguiente ronda.

Más allá del aspecto deportivo, este ingreso es clave para las finanzas del club. Los recursos permitirán sostener el proyecto deportivo durante la temporada, cubrir gastos operativos y reforzar el plantel en caso de ser necesario.

La fase de grupos también garantiza que Millonarios dispute al menos tres partidos como local, lo que se traducirá en mayores ingresos por taquilla y premios deportivos adicionales. Esto representa una oportunidad importante para seguir fortaleciendo la estructura financiera del club y generar más recursos para proyectos estratégicos.

Si el equipo azul continúa avanzando en el torneo, los premios económicos podrían crecer significativamente: 600.000 dólares por llegar a octavos de final, 700.000 dólares por acceder a cuartos, 800.000 dólares por disputar las semifinales y, finalmente, hasta 6,5 millones de dólares para el campeón de la Copa Sudamericana.

Con esta clasificación, Millonarios no solo asegura su presencia entre los grandes del continente, sino que también fortalece sus finanzas y abre la puerta a una temporada con mayores oportunidades deportivas y económicas.

