Dimayor canceló Millonarios vs. Once Caldas por el mal estado de la cancha de El Campín

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La Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, que debía disputarse este martes 13 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La decisión se tomó a pocos minutos del pitazo inicial, luego de que se determinara que el terreno de juego no ofrecía las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los futbolistas.
La determinación sorprendió a los miles de hinchas que ya estaban en las tribunas del escenario capitalino, a la espera del encuentro. Incluso, ambos equipos habían publicado sus alineaciones titulares y compartido contenido previo al compromiso, que finalmente no se llevó a cabo.
"La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios y Once Caldas", se lee en el comunicado.
"A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente", finaliza el mensaje.
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¿Por qué se canceló Millonarios vs. Once Caldas?
La principal razón de la suspensión fue el mal estado del terreno de juego. La Dimayor publicó videos en los que se observa al equipo arbitral y a trabajadores del estadio levantando partes de la grama para revisar las condiciones de la superficie.
Aunque la empresa encargada de la administración de El Campín se había comprometido a entregar la cancha en buenas condiciones, tras las revisiones se determinó, junto con los clubes involucrados, que no era seguro disputar el partido.
La decisión generó polémica por el deterioro del campo después de los conciertos de la banda surcoreana BTS, realizados en el escenario bogotano. Aunque se adelantaron trabajos para cambiar el gramado, la superficie no habría alcanzado las condiciones necesarias para recibir un compromiso del fútbol profesional colombiano.
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¿Qué pasará con el partido entre Santa Fe y Jaguares?
La situación también genera incertidumbre sobre el encuentro entre Independiente Santa Fe y Jaguares, programado para este jueves en El Campín. Por ahora, no se conoce si el compromiso se disputará según lo previsto o si será necesario tomar una decisión similar a la de Millonarios y Once Caldas.
Se espera un pronunciamiento oficial de la Dimayor sobre las condiciones del estadio y la programación del partido correspondiente a la Liga BetPlay.
¿Cuándo se jugará Millonarios vs. Once Caldas?
Por el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para el encuentro entre Millonarios y Once Caldas. La Dimayor informó que la reprogramación será comunicada oportunamente.
La cancelación dejó sin fútbol a los aficionados que llegaron a El Campín para acompañar al equipo embajador en una nueva jornada del campeonato colombiano y abrió interrogantes sobre el estado del terreno de juego y la disponibilidad del estadio para los próximos compromisos.
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Jose(18935)•Hace 1 horaLa única ciudad que autorizo vender su estadio fue el Alcalde y el concejo de Bogotá, El Campín no es de los bogotanos sino de un privado. Contrario a las demás ciudades, Medellín, Cali y Barranquilla están haciendo unas inversiones millonarias en sus estadios, pero los estadios siguen siendo de los antioqueños, caleños y de los barranquilleros, pobre Bogotá.
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Jose(18935)•Hace 1 horaAl menos el Espectador dice la verdad, pero Entendemos que los narradores de Win no pueden patear la Lonchera, los dueños Sencia los votan como hablen de la grama, pero que falta de moral y ética para justificar que por la lluvia no se pudo jugar el partido, que tipos sin ética ni moral, mejor quédense callados.