Champions League: Barcelona, Atlético y Villarreal brillaron en una jornada llena de goles

La jornada también tuvo actuaciones individuales destacadas, como la de Nicolò Tresoldi, autor…

El inicio de la segunda jornada de la Champions League dejó una fecha cargada de emociones, remontadas y resultados inesperados . Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal protagonizaron un pleno español con sus respectivas victorias, mientras que el Sporting de Lisboa celebró el protagonismo del colombiano Luis Suárez. Uno de los resultados más llamativos fue la caída del Inter de Milán contra Club Brugge, en un partido que terminó con siete goles.

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La jornada también tuvo actuaciones individuales destacadas, como la de Nicolò Tresoldi, autor de un triplete en San Siro, y la de Harry Kane, quien fue reconocido como el mejor jugador del empate entre el Bayern Múnich y el Viking.

Barcelona remontó y goleó al Galatasaray

Barcelona fue uno de los protagonistas de la fecha al imponerse 4-1 a Galatasaray. El conjunto azulgrana tuvo que reaccionar después de verse abajo en el marcador, pero encontró los caminos para darle la vuelta al resultado y terminar con una victoria contundente.

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La actuación de Lamine Yamal le permitió quedarse con el reconocimiento al Jugador del Partido, en una noche en la que el equipo catalán mostró su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Atlético de Madrid venció a Manchester United

Atlético de Madrid también cumplió en su compromiso europeo y derrotó 2-0 a Manchester United. Pablo Barrios abrió el marcador apenas al primer minuto, un golpe temprano que condicionó el desarrollo del encuentro.

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Más adelante, Ademola Lookman sentenció el resultado para el conjunto rojiblanco. Álex Baena recibió el reconocimiento al Jugador del Partido por su actuación en la victoria del equipo español.

Villarreal remontó contra Napoli

Villarreal completó el pleno español con una victoria 3-1 contra Napoli. El conjunto italiano se adelantó en el marcador, pero el equipo español reaccionó y consiguió darle la vuelta al partido.

Georges Mikautadze, Santiago Mouriño y Tani Oluwaseyi marcaron los goles de la remontada. Mouriño fue elegido Jugador del Partido, en una actuación determinante para que el Villarreal sumara los tres puntos.

Lea: Luis Díaz marcó, pero Bayern Múnich empató 3-3 con Viking en la Champions League

Lamine Yamal POTM in Istanbul 🏆😁#UCL pic.twitter.com/rQGZbGD2WD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

Arsenal venció al Lille e Inter cayó en San Siro

Arsenal se impuso 3-0 al Lille con una actuación destacada de Jurrien Timber y Bukayo Saka. Timber abrió el marcador y recibió el premio al Jugador del Partido, mientras que Saka ingresó desde el banco y aportó un gol y una asistencia para ampliar la ventaja del conjunto inglés.

En contraste, Inter de Milán sufrió una derrota por 4-3 contra Club Brugge en San Siro. El encuentro estuvo marcado por la actuación de Nicolò Tresoldi, quien anotó tres goles y se convirtió en la gran figura de la victoria del equipo visitante.

Leipzig y Sabah celebraron victorias importantes

Leipzig derrotó 1-0 al PSV gracias a un gol de Brajan Gruda en el minuto 75. El atacante fue reconocido como Jugador del Partido después de marcar la diferencia en un compromiso cerrado.

Por su parte, Sabah venció 2-0 a Slavia de Praga y consiguió la primera victoria de su historia en la fase principal de la Champions League. Joy-Lance Mickels fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

Bayern Múnich dejó escapar la victoria contra Viking

Bayern Múnich protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la jornada al empatar 3-3 contra Viking. El conjunto alemán tuvo que remontar una desventaja de dos goles y parecía encaminado a quedarse con la victoria, pero el equipo noruego rescató la igualdad en los minutos finales.

Haugen marcó de cabeza el tanto definitivo para Viking, que celebró un empate de gran valor ante uno de los favoritos de la competición. Harry Kane recibió el reconocimiento al Jugador del Partido.

Lea: Luis Díaz marcó gol en el empate de Bayern Múnich en Champions League: video

A night to remember for Viking 🥵#UCL pic.twitter.com/cToGW5z2mx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

Luis Suárez brilló con el Sporting de Lisboa

El colombiano Luis Suárez fue otra de las figuras de la jornada europea. El delantero abrió el marcador en la victoria 2-0 del Sporting de Lisboa contra Lens, mientras que Doumbia se encargó de asegurar el resultado.

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Suárez fue elegido Jugador del Partido y alcanzó un registro histórico al convertirse en el máximo goleador del Sporting en la competición moderna, según los datos suministrados para esta jornada.

La fecha dejó así una combinación de goleadas, remontadas y sorpresas, con el protagonismo de los equipos españoles y una actuación colombiana destacada en el fútbol europeo.

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