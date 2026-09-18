El Campín probará el reconocimiento facial: así funcionará el FacePass en Santa Fe vs. Cali

La prueba piloto será desarrollada por Tuboleta y contará con la participación de 1.000 abonados mayores de edad de la localidad Oriental. El objetivo será comprobar cómo funciona esta…

El próximo partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali tendrá una novedad en el ingreso al estadio El Campín. El 22 de septiembre se pondrá a prueba FacePass, un sistema de registro biométrico que permitirá acceder al escenario deportivo mediante reconocimiento facial , en una iniciativa que busca transformar la experiencia de los aficionados.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La prueba piloto será desarrollada por Tuboleta y contará con la participación de 1.000 abonados mayores de edad de la localidad Oriental. El objetivo será comprobar cómo funciona esta tecnología en condiciones reales de operación y analizar su impacto en uno de los momentos clave de cualquier jornada de fútbol: la entrada de los hinchas al estadio.

Publicidad

#Actualidad 🚨 ¡INGRESO BIOMÉTRICO EN EL CAMPÍN PARA VER A SANTA FE! 🇮🇩📷



📌 Independiente Santa Fe y TuBoleta informan que el próximo martes en el partido ante Deportivo Cali se hará el primer piloto de ingreso biométrico al estadio. 🪪



📌 El piloto contará con 1.000 abonados… pic.twitter.com/0njlO2xitZ — Actualidad Cardenal 🦁🇲🇨 (@InfoCardenal10) September 17, 2026

Así funcionará el ingreso con FacePass

Para utilizar FacePass, los aficionados deberán realizar previamente un registro en el que vincularán su identidad con sus datos biométricos. Una vez completado este proceso, el acceso al estadio se podrá realizar mediante una validación facial.

De esta manera, el usuario no tendrá que presentar documentos adicionales para identificarse al momento del ingreso. Además, el sistema busca reducir los tiempos de acceso y elimina la necesidad de depender de un dispositivo móvil para ingresar a El Campín.

Le recomendamos leer: Los cuatro semifinalistas de la Libertadores reafirman lo que ya sabíamos sobre Brasil

La tecnología llega como una nueva alternativa dentro de los procesos de identificación que ya se han implementado en el escenario. Independiente Santa Fe trabaja con tecnología de identificación biométrica desde 2021, como parte de sus mecanismos para el ingreso de los aficionados, con el propósito de fortalecer la seguridad y facilitar el acceso.

¿Qué se evaluará durante la prueba?

El encuentro entre Santa Fe y Deportivo Cali servirá como escenario para analizar el funcionamiento de FacePass con un grupo de 1.000 abonados. La fase piloto permitirá medir los tiempos de ingreso, evaluar el comportamiento de la tecnología y revisar su impacto en la logística de acceso.

También se buscará conocer la percepción de los aficionados frente a esta nueva forma de entrar al estadio. Es decir, además del funcionamiento técnico, la prueba permitirá identificar cómo reciben los hinchas una experiencia que cambia la manera tradicional de validar su identidad antes de ingresar a un partido.

Le puede interesar: UEFA y Concacaf presionan a FIFA: piden millonaria cifra para sus federaciones

Con esta iniciativa, Tuboleta continúa explorando soluciones tecnológicas para hacer más seguros y organizados los escenarios deportivos, al tiempo que busca responder a las nuevas expectativas de los aficionados.

El partido del 22 de septiembre, entonces, tendrá un componente adicional fuera de la cancha: El Campín será el escenario de la primera prueba piloto de FacePass, una alternativa de acceso que busca que la entrada al estadio sea más rápida y que los aficionados puedan disfrutar del fútbol en espacios preparados para ofrecer mayor tranquilidad y confianza.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador