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El Campín probará el reconocimiento facial: así funcionará el FacePass en Santa Fe vs. Cali

La prueba piloto de FacePass se realizará el 22 de septiembre durante el partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, con 1.000 abonados mayores de edad de Oriental.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
18 de septiembre de 2026 – 05:21 p. m.
Hinchas de Santa Fe durante el compromiso ante América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá
Hinchas de Santa Fe durante el compromiso ante América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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El próximo partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali tendrá una novedad en el ingreso al estadio El Campín. El 22 de septiembre se pondrá a prueba FacePass, un sistema de registro biométrico que permitirá acceder al escenario deportivo mediante reconocimiento facial, en una iniciativa que busca transformar la experiencia de los aficionados.

La prueba piloto será desarrollada por Tuboleta y contará con la participación de 1.000 abonados mayores de edad de la localidad Oriental. El objetivo será comprobar cómo funciona esta tecnología en condiciones reales de operación y analizar su impacto en uno de los momentos clave de cualquier jornada de fútbol: la entrada de los hinchas al estadio.

Así funcionará el ingreso con FacePass

Para utilizar FacePass, los aficionados deberán realizar previamente un registro en el que vincularán su identidad con sus datos biométricos. Una vez completado este proceso, el acceso al estadio se podrá realizar mediante una validación facial.

De esta manera, el usuario no tendrá que presentar documentos adicionales para identificarse al momento del ingreso. Además, el sistema busca reducir los tiempos de acceso y elimina la necesidad de depender de un dispositivo móvil para ingresar a El Campín.

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La tecnología llega como una nueva alternativa dentro de los procesos de identificación que ya se han implementado en el escenario. Independiente Santa Fe trabaja con tecnología de identificación biométrica desde 2021, como parte de sus mecanismos para el ingreso de los aficionados, con el propósito de fortalecer la seguridad y facilitar el acceso.

¿Qué se evaluará durante la prueba?

El encuentro entre Santa Fe y Deportivo Cali servirá como escenario para analizar el funcionamiento de FacePass con un grupo de 1.000 abonados. La fase piloto permitirá medir los tiempos de ingreso, evaluar el comportamiento de la tecnología y revisar su impacto en la logística de acceso.

También se buscará conocer la percepción de los aficionados frente a esta nueva forma de entrar al estadio. Es decir, además del funcionamiento técnico, la prueba permitirá identificar cómo reciben los hinchas una experiencia que cambia la manera tradicional de validar su identidad antes de ingresar a un partido.

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Con esta iniciativa, Tuboleta continúa explorando soluciones tecnológicas para hacer más seguros y organizados los escenarios deportivos, al tiempo que busca responder a las nuevas expectativas de los aficionados.

El partido del 22 de septiembre, entonces, tendrá un componente adicional fuera de la cancha: El Campín será el escenario de la primera prueba piloto de FacePass, una alternativa de acceso que busca que la entrada al estadio sea más rápida y que los aficionados puedan disfrutar del fútbol en espacios preparados para ofrecer mayor tranquilidad y confianza.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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