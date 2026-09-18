Los cuatro semifinalistas de la Libertadores reafirman lo que ya sabíamos sobre Brasil

La Copa Libertadores 2026 volvió a entregar una fotografía que empieza a hacerse costumbre: Brasil contra el resto del continente. Flamengo, Palmeiras y Fluminense están entre los cuatro mejores equipos de América y solamente Estudiantes de La Plata consiguió evitar que las semifinales fueran un campeonato brasileño. El Pincha eliminó a Corinthians en São Paulo y ahora tendrá que medirse con Flamengo, mientras que Palmeiras y Fluminense chocarán en la otra llave. Brasil, por lo tanto, ya tiene garantizado un representante en la final del 28…

La Copa Libertadores 2026 volvió a entregar una fotografía que empieza a hacerse costumbre: Brasil contra el resto del continente. Flamengo, Palmeiras y Fluminense están entre los cuatro mejores equipos de América y solamente Estudiantes de La Plata consiguió evitar que las semifinales fueran un campeonato brasileño. El Pincha eliminó a Corinthians en São Paulo y ahora tendrá que medirse con Flamengo, mientras que Palmeiras y Fluminense chocarán en la otra llave. Brasil, por lo tanto, ya tiene garantizado un representante en la final del 28 de noviembre en Montevideo y puede completar ocho títulos consecutivos en la competición.

Mire más: Bayern Múnich goleó 7-0 a Unión Berlín con Luis Díaz como titular: vea los golazos

Lo que hace algunos años podía interpretarse como una buena generación de equipos brasileños ya parece una transformación estructural del fútbol sudamericano. Flamengo fue campeón en 2019, Palmeiras en 2020 y 2021, otra vez Flamengo en 2022, Fluminense en 2023, Botafogo en 2024 y Flamengo recuperó la corona en 2025. Desde aquel River Plate que levantó la Copa en Madrid en 2018, nadie fuera de Brasil ha vuelto a ser campeón. Ya no se trata de uno o dos gigantes en un buen momento: cambian los entrenadores, cambian los jugadores e incluso cambian los clubes, pero el país que levanta la Libertadores sigue siendo el mismo.

Publicidad

Hasta Argentina, históricamente la otra gran potencia continental, parece hoy más dedicada a resistir que a competir de igual a igual. Estudiantes es el último bastión. Y tiene mérito: empató 1-1 con Corinthians en La Plata y después fue a la Neo Química Arena para ganarle 1-0 y eliminarlo, incluso sobreviviendo a un penalti desperdiciado por Memphis Depay en los últimos instantes. Ahora deberá enfrentarse con Flamengo, vigente campeón, en una semifinal que simboliza perfectamente el momento del continente: un histórico argentino, cuatro veces campeón de América, tratando de frenar una maquinaria brasileña que tiene recursos para formar planteles cada vez más profundos.

Porque detrás de esta superioridad hay fútbol, buenos entrenadores y proyectos deportivos, pero también hay dinero. Los 20 clubes que disputaron la Serie A brasileña en 2025 generaron alrededor de 14.900 millones de reales en ingresos, 33 % más que el año anterior. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo y Fluminense concentraron por sí solos el 49 % de ese gigantesco mercado. Es decir, tres de los cuatro semifinalistas de esta Libertadores pertenecen justamente al grupo que está en la parte más alta de una economía futbolística que no tiene comparación actualmente en Sudamérica. Brasil no solamente compra mejor: vende futbolistas, genera ingresos comerciales, recibe enormes contratos de televisión y tiene estadios capaces de producir recursos permanentes.

Las cifras de los planteles ayudan a dimensionar la diferencia. De acuerdo con un estudio del CIES, Flamengo ha invertido unos 225 millones de euros para construir su actual nómina y Palmeiras alrededor de 181 millones. Solo durante 2026, el club carioca desembolsó aproximadamente 66 millones de euros en incorporaciones y el equipo paulista otros 41 millones. Son cantidades que hace no demasiado tiempo parecían exclusivas del fútbol europeo y que hoy permiten a los grandes brasileños tener internacionales, repatriar figuras, pagar salarios difíciles de igualar en el resto de América y, sobre todo, reemplazar a una estrella sin necesariamente debilitar el equipo. Esa profundidad termina siendo decisiva en una Libertadores de más de diez partidos.

Mire también: Joanna Wietrzyk devolvió el triunfo de Hyrox tras polémica en Pekín: ganó cubierta de heces

Argentina intenta mantenerse cerca. River Plate, por ejemplo, rompió el mercado recientemente con una inversión de 52,4 millones de euros en una sola ventana y aprovechó los nuevos ingresos de un Monumental remodelado para intentar recuperar terreno. Pero precisamente ese caso demuestra el problema: River empieza a convertirse en una excepción dentro de su propio país, mientras Brasil tiene varios clubes capaces de invertir a escalas semejantes. Estudiantes representa otra fórmula, la de la tradición copera, el orden, la competitividad y la capacidad de sobrevivir. Puede eliminar a Corinthians, como acaba de demostrar. Puede incluso eliminar a Flamengo. Lo que resulta mucho más difícil es sostener año tras año una pelea continental contra un país que pone cuatro o cinco equipos con presupuestos enormes en cada edición.

Y si para Argentina la distancia comienza a resultar evidente, para Colombia el panorama es todavía más duro. Deportes Tolima fue el único representante colombiano que alcanzó los octavos de final este año y cayó 4-1 en el global contra Independiente del Valle. Desde el título de Atlético Nacional en 2016, solamente Deportivo Pereira, en 2023, consiguió meterse entre los ocho mejores de la Libertadores. Han pasado diez años desde la última semifinal colombiana. Mientras los grandes brasileños pueden gastar decenas de millones de euros para reforzarse, los clubes nacionales siguen dependiendo en buena medida de formar, potenciar y vender rápidamente a sus mejores futbolistas. La diferencia no garantiza un resultado en 90 minutos, pero hace cada vez más improbable competir durante todo el torneo.

No se pierda: Luis Díaz respalda a Néstor Lorenzo y deja un mensaje para los hinchas: "Merecen un título"

Estudiantes tendrá ahora la oportunidad de rebelarse contra esa realidad. Flamengo será su rival y del otro lado Palmeiras y Fluminense garantizarán una camiseta brasileña en la final. Todavía quedan partidos y la Libertadores conserva esa dosis de imprevisibilidad que durante décadas permitió que equipos de presupuestos inferiores desafiaran a los gigantes. Pero la tendencia es demasiado contundente para ignorarla. Brasil ganó las últimas siete ediciones, puso tres equipos entre los cuatro mejores en 2026 y estuvo a una eliminación de Estudiantes contra Corinthians de conseguir algo todavía inédito: monopolizar todas las semifinales. La Libertadores sigue llamándose Copa de América, aunque económicamente —y cada vez más deportivamente— parece estar convirtiéndose en la Copa de Brasil.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador