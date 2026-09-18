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Los cuatro semifinalistas de la Libertadores reafirman lo que ya sabíamos sobre Brasil

En medio de un torneo cada vez más inclinado al poderío de la liga carioca, Estudiantes de La Plata es el último bastión de la resistencia.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
18 de septiembre de 2026 – 04:14 p. m.
Vitor Roque, figura de Palmeiras, uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores 2026.
Vitor Roque, figura de Palmeiras, uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores 2026.
Foto: EFE - José Jácome

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La Copa Libertadores 2026 volvió a entregar una fotografía que empieza a hacerse costumbre: Brasil contra el resto del continente. Flamengo, Palmeiras y Fluminense están entre los cuatro mejores equipos de América y solamente Estudiantes de La Plata consiguió evitar que las semifinales fueran un campeonato brasileño. El Pincha eliminó a Corinthians en São Paulo y ahora tendrá que medirse con Flamengo, mientras que Palmeiras y Fluminense chocarán en la otra llave. Brasil, por lo tanto, ya tiene garantizado un representante en la final del 28…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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