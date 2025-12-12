‘El Coloso’, documental que revive la vida y legado de Freddy Rincón, llegó a los cines

Freddy Rincón celebra su histórico gol frente a Alemania en el Mundial de Italia 1990. Foto: Picture-Alliance via AFP - SVEN SIMON

El Coloso, el documental que recoge la vida y carrera de Freddy Eusebio Rincón, se estrenó este jueves en las salas de cine del país. La pieza audiovisual recorre los instantes más emblemáticos de uno de los futbolistas más determinantes en la historia del balompié colombiano.

El lanzamiento tuvo lugar en el Centro Comercial El Edén, en Bogotá, donde se dieron cita varias figuras clave en el recorrido profesional del exjugador. Entre los asistentes estuvieron Jorge Luis Pinto, quien lo dirigió en Santa Fe; el exfutbolista Harold Lozano y Freddy Steven Rincón, hijo mayor del recordado volante.

El Coloso, dirigido por José Varón y coproducido por RTVC, Telepacífico y Chakistán, reconstruye de forma lineal la vida del futbolista. “Lo más lindo es encontrar dentro de una historia de fútbol lo personal, para mí fue un orgullo y un gran reto”, comentó el director tras el lanzamiento.

El relato abarca desde su nacimiento en Buenaventura, en agosto de 1966, hasta su fallecimiento en Cali, en abril de 2022. En la obra se mezclan los testimonios de sus amigos, familiares y compañeros, con el archivo de cada uno de los pasos que dio como futbolista.

El legado de Freddy Rincón

Rincón inició su camino en el fútbol aficionado como jugador del Atlético Buenaventura. Su salto al profesionalismo ocurrió en 1986, cuando Independiente Santa Fe apostó por su talento. Luego fichó por América de Cali, equipo en el que actuó entre 1990 y 1993 y donde alcanzó su mejor nivel dentro de la escena local.

El momento más icónico de su carrera llegó con la selección de Colombia, en el Mundial de Italia 1990, cuando marcó un gol en tiempo de descuento ante Alemania que no solo significó el 1-1 definitivo, sino la primera clasificación de la tricolor a los octavos de final de la máxima cita.

“Yo siempre he dicho que, con el gol de Freddy en el Mundial del 90, todas las familias colombianas tienen una anécdota. Es el gol más recordado por todos nosotros los colombianos”, comentó Harold Lozano, amigo de Rincón y compañero suyo en la selección, en diálogo con El Espectador.

Freddy Steven Rincón, su hijo mayor, celebró que se realicen este tipo de homenajes a una figura que fue central en la historia del fútbol colombiano. “Lo primero que se me viene a la mente es eso: el ídolo de todos nosotros (...) Mira que nosotros hasta recochamos con mi herman, escuchar el ‘Muy Bien, Ahí viene Colombia, Dios Mío’ y ya se te viene eso a la mente”.

El documental también repasa los años del Coloso en el exterior. En Europa vistió camisetas como las del Napoli y el Real Madrid, convirtiéndose en el primer colombiano en jugar con el club blanco. En Brasil dejó una huella profunda: brilló con Palmeiras y se consagró como ídolo en Corinthians.

