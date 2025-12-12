¡El fútbol colombiano tendrá fair play financiero! ¿De qué se trata?

Carlos Mario Zuluaga, actual presidente de la Dimayor. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda / Cont - Leonardo Castañeda / Cont

El fútbol colombiano sigue evaluando cambios de cara al futuro de la competición. En la última asamblea de la Dimayor, realizada entre el 10 y el 11 de diciembre de 2025, el presidente Carlos Mario Zuluaga presentó el modelo de Fair Play Financiero, que posiblemente se implementará entre 2027 y 2028.

“Sí, se presentó el modelo. Posiblemente, lo estaremos implementando a partir de 2027 o 2028, y la verdad es que todos estuvieron muy de acuerdo con el sistema que se presentó”, confirmó el dirigente.

Esta no sería la primera vez que el fútbol colombiano opta por esta medida. El primer paso hacia la regulación económica se dio en 2018 con la implementación del fair play financiero.

Esta herramienta buscaba el crecimiento sostenible del balompié nacional a partir de una base económica sólida en cada club, con objetivos claros: reducir deudas, mejorar la solvencia, alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos, y controlar los presupuestos ejecutados y proyectados.

Además, esta medida también tomó fuerza en 2021. Ese año, la Dimayor, anunció un acuerdo para estandarizar las finanzas de los 35 clubes del FPC. La Asamblea General aprobó la herramienta y se estableció un periodo de transición de dos a cuatro años.

Según explicó el entonces presidente Fernando Jaramillo, el objetivo era desarrollar un sistema de autorregulación que incluyera la estandarización de reportes financieros, el control del punto de equilibrio, la reducción del endeudamiento, la regulación en transferencias y el estricto cumplimiento de pagos, especialmente salariales.

Estos son todos los cambios que aprobó la Dimayor para el FPC en 2026

Además de lo anterior, otros cambios que se evaluaron en la asamblea de la Dimayor, y que comenzarán a aplicarse a partir del próximo año, incluyen la adopción de un nuevo formato para la Liga BetPlay 2026, diseñado para ajustarse al calendario de la Copa Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Para el torneo Apertura, se jugarán 19 fechas de todos contra todos, con la eliminación definitiva de la fecha de clásicos, y un sistema de playoffs con cuartos de final, semifinales y final; todos a ida y vuelta.

Para el Clausura, también con 19 fechas, regresarán los cuadrangulares semifinales y se definirá al campeón con una final a doble partido.

En materia de plantillas, uno de los anuncios más relevantes fue la modificación de la reglamentación de jugadores extranjeros. A partir de 2026, cada club podrá inscribir 25 jugadores y, durante los partidos, alinear hasta cuatro extranjeros simultáneamente, superando el límite anterior de tres.

Asimismo, se aprobó oficialmente el traslado y cambio de sede del Atlético Huila al municipio de Yumbo (Valle del Cauca), acompañado de un cambio de nombre para la institución.

Otras decisiones administrativas importantes incluyen que el Deportivo Pereira se acogió a la Ley 1116 de insolvencia, lo que le permitirá continuar compitiendo.

Con este paquete de medidas, la Dimayor busca modernizar la competencia, adaptarse al exigente calendario internacional y ajustar las reglas de juego al crecimiento deportivo, económico y social del fútbol colombiano.

