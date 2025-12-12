¿Mohamed Salah y Luis Díaz volverán a jugar juntos? Esto dijo el Bayern Múnich

Luis Diaz of Liverpool y Mohamed Salah en la victoria 1-0 del Liverpool frente al Wolverhampton Wanderers por la English Premier League. Foto: EFE - PETER POWELL

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, habló oficialmente sobre la posibilidad de que Mohamed Salah, excompañero de Luis Díaz en el Liverpool, pudiera volver a compartir vestuario con el colombiano. Esto fue lo que dijo el representante del club Bávaro.

“Tenemos un talento excepcional en Lennart Karl. Poner a alguien por delante de él ahora no tendría ningún sentido. Creo que Salah y el Liverpool han tenido una trayectoria fantástica y afortunadamente, cómo se desarrollen las cosas entre ellos no es mi problema”, aseguró.

Con esto, al menos en el corto plazo, el equipo alemán le cerró totalmente la puerta al fichaje de Salah. Aunque el egipcio parece estar buscando una salida pronta del Liverpool, y el Bayern Múnich una nómina más amplia, parece que sus caminos no se cruzarán ahora mismo.

Un portazo en la cara que no le cae bien al extremo africano y mucho menos después de sus explosivas declaraciones en contra de la escuadra inglesa. Todo esto alentado por un presente que es cada vez peor tanto para el técnico Arne Slot, como para Mohamed Salah.

¿Qué dijo Salah sobre el Liverpool?

“Estoy muy decepcionado, he hecho mucho por este club durante años, especialmente la temporada pasada. Parece que el club me ha abandonado a mi suerte. Así lo siento. Solía ​​tener una buena relación con Slot. Ahora no tenemos ninguna relación y no sé por qué. Parece que alguien no me quiere en el club“, dijo la estrella de Los Reds en una entrevista en Reino Unido.

Todo esto, producto de las suplencias de Mohamed Salah en el partido contra el West Ham United y el Sunderland. Dos encuentros sin sumar minutos desde el arranque que son inéditos en la carrera del extremo egipcio, pues nunca le había ocurrido desde que llegó a Liverpool en 2017.

“Llamé a mis padres y les dije que vinieran al partido contra el Brighton. No importa si juego o no. Lo voy a disfrutar. Simplemente, estaré en Anfield y me despediré de los aficionados antes de la Copa Africana, porque no sé qué pasará cuando esté allí”, concluyó Salah en busca de una respuesta a su SOS lanzado desde Gran Bretaña. Un mensaje que, al menos hasta ahora, no fue recogido por el Bayern Múnich.

