“Nuestra meta en el Mundial es llegar lo más alto posible”, Néstor Lorenzo, DT de Colombia

El director técnico de la selección de Colombia habló para los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sobre el futuro de la “Tricolor”.

Daniel Montoya Ardila
12 de diciembre de 2025 - 08:02 p. m.
Néstor Lorenzo durante el partido por las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 25 de marzo de 2025.
Néstor Lorenzo durante el partido por las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 25 de marzo de 2025.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia desde 2022, concedió una entrevista a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). En ella, el estratega argentino habló sobre las posibilidades del equipo nacional en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El objetivo es llevar a Colombia lo más alto posible. Eso se da partido a partido, a partir de la preparación y del rival que tengamos que enfrentar”, reseñó el entrenador de 59 años, quien sostuvo un invicto de 28 partidos con la selección hasta la final de la Copa América 2024.

“A mí me contrataron para clasificar al Mundial. A los jugadores nunca les nombré el invicto”, dijo el director técnico respecto a esas casi 30 jornadas sin conocer la derrota. Un logro que él, como casi todos sus triunfos, se lo atribuye a sus dirigidos y su presente en sus clubes.

En este momento solo tenemos a Lucho Díaz en la elite del fútbol europeo, pero lo que han hecho jugadores como Dani Muñoz, Lerma y otros es de admirar. El fútbol paga después y lo que están haciendo ahora, les será recompensado después, yendo a clubes grandes”.

¿Qué falta para la selección de Colombia gané un título?

El DT del conjunto patrio declaró que muchas veces los detalles son los que deciden al campeón de un torneo. Una serie de aspectos, que aunque reconoce que pueden ser fortuitos, producto del azar, también se preparan para poder competir en esos momentos cruciales.

“Todos los equipos campeones del mundo, primero tuvieron procesos exitosos en las categorías juveniles. Acá, las dos o tres camadas que hicieron campeón al país en esos campeonatos son los ha rendido en la selección mayor. Eso es un hecho estadístico”, sentenció.

Finalmente, Néstor Lorenzo valoró el talento, la condición física y la alegría del futbolista colombiano. Sin embargo, señaló que a veces le falta aprender a sufrir los partidos y salir victorioso de situaciones que no son favorables. “A veces tienes que ser protagonista resistiendo un resultado”, finalizó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

pedrito opinador(59003)Hace 15 minutos
“Nuestra meta en el Mundial es llegar lo más alto posible”. Que descerebrada se llevo este filosofo para expresar tal racionamiento. Sensei
