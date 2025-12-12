Las entradas al Mundial 2026 son casi un 200% más caras que lo previsto en un principio

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Foto: EFE - CLAUDIO THOMA

La FIFA presentó los precios finales de las entradas para la Copa Mundial 2026. Estos fueron, en promedio, 174% más costosos que los valores publicados en el libro de licitaciones oficial entregado por Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones, hace siete años.

El documento hace parte del proceso de elección de la sede de una Copa Mundial de la FIFA. Este contiene la oferta de la nación, o en este caso, naciones solicitantes en busca de que sea estudiada y aprobada por el órgano rector del fútbol y las federaciones nacionales.

Tanto la FIFA como los organismos que la componen juzgan los méritos y con base en eso deciden su voto en la elección de la nueva sede o sedes de una Copa del Mundo. La propuesta de los anfitriones de la Copa Mundial 2026, llamada “United”, fue presentada en marzo de 2018.

Esta buscó persuadir a la FIFA y sus asociaciones miembros con precios proyectados por lo alto. Los tres países argumentaron parte de su candidatura en un campeonato del mundo en Norteamérica que permitiera un mayor retorno en los ingresos. Sin embargo, incluso esos elevados precios se quedaron muy lejos de lo que finalmente cuesta asistir a un partido del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Cuánto cuesta ir a un partido del Mundial?

Precios proyectados (2018) Precios reales (2026) Aumento porcentual Partido inaugural USD 569 USD 1.728 204% Partido de fase de grupos USD 267 USD 399 49% Partido de ronda de 32 USD 277 USD 446 61% Partido de ronda de 16 USD 287 USD 556 94% Partido de cuartos de final USD 412 USD 1.044 153% Partido de semifinales USD 733 USD 2.174 197% Partido final USD 1.099 USD 6.147 459%

