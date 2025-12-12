Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Las entradas al Mundial 2026 son casi un 200% más caras que lo previsto en un principio

La comparación entre el libro de licitación de la Copa del Mundo de 2026 y los valores finales de los boletos arrojó una diferencia abismal, afectando a los aficionados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
12 de diciembre de 2025 - 08:57 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026.
Foto: EFE - CLAUDIO THOMA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La FIFA presentó los precios finales de las entradas para la Copa Mundial 2026. Estos fueron, en promedio, 174% más costosos que los valores publicados en el libro de licitaciones oficial entregado por Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones, hace siete años.

El documento hace parte del proceso de elección de la sede de una Copa Mundial de la FIFA. Este contiene la oferta de la nación, o en este caso, naciones solicitantes en busca de que sea estudiada y aprobada por el órgano rector del fútbol y las federaciones nacionales.

Vínculos relacionados

Filipe Luís: el entrenador de la varita mágica en Flamengo
Flamengo, con Jorge Carrascal, venció a Cruz Azul en Derbi de Las Américas
Real Madrid vs. Manchester City: una batalla por mucho más que solo tres puntos

Tanto la FIFA como los organismos que la componen juzgan los méritos y con base en eso deciden su voto en la elección de la nueva sede o sedes de una Copa del Mundo. La propuesta de los anfitriones de la Copa Mundial 2026, llamada “United”, fue presentada en marzo de 2018.

Esta buscó persuadir a la FIFA y sus asociaciones miembros con precios proyectados por lo alto. Los tres países argumentaron parte de su candidatura en un campeonato del mundo en Norteamérica que permitiera un mayor retorno en los ingresos. Sin embargo, incluso esos elevados precios se quedaron muy lejos de lo que finalmente cuesta asistir a un partido del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Video Thumbnail

¿Cuánto cuesta ir a un partido del Mundial?

Precios proyectados (2018)Precios reales (2026)Aumento porcentual
Partido inauguralUSD 569USD 1.728204%
Partido de fase de gruposUSD 267USD 39949%
Partido de ronda de 32USD 277USD 44661%
Partido de ronda de 16USD 287USD 55694%
Partido de cuartos de finalUSD 412USD 1.044153%
Partido de semifinalesUSD 733USD 2.174197%
Partido finalUSD 1.099USD 6.147459%

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Copa del Mundo 2026

Mundial 2026

entradas para el Mundial 2026

tickets para el Mundial 2026

boletos para el Mundial 2026

precios de las boletas para el Mundial 2026

cuánto cuesta entrar a un partido del Mundial 2026

Colombia en el Mundial

Colombia en la Copa del Mundo 2026

Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026

grupo de Colombia en el Mundial 2026

contra quién juega Colombia en la Copa del Mundo 2026

dónde jugará Colombia en el Mundial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.