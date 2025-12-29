Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Ella es Karen Daniela Lozano, la primera arbitra de Santander con escarapela FIFA

La santandereana se une a las otras cinco juezas centrales colombianas que poseen esta clase de certificación de parte de la FIFA.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de diciembre de 2025 - 07:59 p. m.
Contando a Karen Daniela Lozano Arenas, en Colombia existen 12 árbitras con escarapela FIFA, seis juezas centrales y seis asistentes de línea.
Contando a Karen Daniela Lozano Arenas, en Colombia existen 12 árbitras con escarapela FIFA, seis juezas centrales y seis asistentes de línea.
Foto: Liga Santandereana de Fútbol
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Oriunda de Piedecuesta, Santander, Karen Lozano es la primera árbitra de ese departamento del país en obtener la escarapela FIFA. Este es el máximo reconocimiento que cualquier colegiado de fútbol puede obtener a lo largo de su carrera, lo que resalta el logro de Lozano.

La jueza central cuenta con formación profesional en preparación física, reglas del juego, análisis técnico y táctico de los partidos y experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano. Esto último fundamental dentro de los requerimientos para ser un árbitro FIFA.

Vínculos relacionados

Filipe Luís renovó con Flamengo y firmó uno de los contratos más altos del continente
¡Imparable! Luis Javier Suárez marcó triplete y cerró el año como el goleador en Portugal
Este es el impresionante récord que consiguió Jefferson Lerma en el fútbol inglés

Este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. Muy feliz y agradecida por la oportunidad”, dijo Karen Daniela al recibir la distinción. Y aunque no es la primera colegiada colombiana en recibir esta escarapela, sí es la primera nacida en Santander.

Lo anterior le abre las puertas a más mujeres que quieran profesionalizarse como juezas centrales de fútbol. Una profesión que no está del todo formalizada en Colombia, ni siquiera en la rama masculina, pero que cada año lucha por obtener el lugar de importancia que merece.

¿Qué es la escarapela FIFA?

Este reconocimiento también refleja que en Santander hay talento y potencial para llegar al más alto nivel del arbitraje“, reseñó Karen Daniela Lozano Arenas, quien también agradeció a la Liga Santandereana de Fútbol, los instructores arbitrales y la Comisión Arbitral.

En términos concretos, el gafete de la FIFA en su uniforme le amplía sus oportunidades laborales, no solo en competencias continentales como la Copa Libertadores femenina, sino también a las Eliminatorias Sudamericanas o la propia Copa del Mundo en todas sus categorías.

Esta insignia también significa que ahora esta mujer santandereana hace parte de la Lista de Árbitros Internacionales de la FIFA. Un distintivo que también puede ser entregado a jueces de línea, árbitros de VAR e incluso colegiados en otras disciplinas como el futsal o el fútbol playa.

¿Cuántas árbitras colombianas tiene escarapela FIFA?

Juezas Centrales

  1. Karen Lozano (Santander)
  2. María Victoria Daza (Norte de Santander)
  3. Paula Fernández Ome (Bogotá)
  4. Danna Katherine Victorino Velasco
  5. Vanessa Ceballos (Magdalena)
  6. Yeimi Martínez (Meta) 

Juezas de Línea

  1. Mayra Sánchez (Valle del Cauca)
  2. Eliana Ortiz (Antioquia)
  3. Mary Blanco (Boyacá)
  4. Nataly Arteaga (Nariño)
  5. Jenny Arias (Bogotá)
  6. Mónica Espinoza

Este grupo de árbitras, a excepción de Karen Lozano que obtuvo la escarapela en diciembre de 2025, hicieron parte del cuerpo de colegiadas tanto en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024, como la CONMEBOL Copa América femenina Ecuador 2025.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

Karen Daniela Lozano Arenas

escarapela FIFA

qué es la escarapela FIFA

cuántas árbitras colombianas tiene escarapela FIFA

arbitraje colombiano

arbitraje en Colombia

árbitros en Colombia

árbitros colombianos

árbitros colombianos con escarapela FIFA

árbitros de Colombia con escarapela FIFA

fútbol femenino

fútbol femenino colombiano

arbitraje femenino

arbitraje femenino colombiano

árbitras en Colombia con escarapela FIFA

árbitras colombianas con escarapela FIFA

árbitras colombianas

árbitras en Colombia

árbitras de Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.