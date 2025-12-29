Ella es Karen Daniela Lozano, la primera arbitra de Santander con escarapela FIFA

Contando a Karen Daniela Lozano Arenas, en Colombia existen 12 árbitras con escarapela FIFA, seis juezas centrales y seis asistentes de línea. Foto: Liga Santandereana de Fútbol

Oriunda de Piedecuesta, Santander, Karen Lozano es la primera árbitra de ese departamento del país en obtener la escarapela FIFA. Este es el máximo reconocimiento que cualquier colegiado de fútbol puede obtener a lo largo de su carrera, lo que resalta el logro de Lozano.

La jueza central cuenta con formación profesional en preparación física, reglas del juego, análisis técnico y táctico de los partidos y experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano. Esto último fundamental dentro de los requerimientos para ser un árbitro FIFA.

“Este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. Muy feliz y agradecida por la oportunidad”, dijo Karen Daniela al recibir la distinción. Y aunque no es la primera colegiada colombiana en recibir esta escarapela, sí es la primera nacida en Santander.

Lo anterior le abre las puertas a más mujeres que quieran profesionalizarse como juezas centrales de fútbol. Una profesión que no está del todo formalizada en Colombia, ni siquiera en la rama masculina, pero que cada año lucha por obtener el lugar de importancia que merece.

¿Qué es la escarapela FIFA?

“Este reconocimiento también refleja que en Santander hay talento y potencial para llegar al más alto nivel del arbitraje“, reseñó Karen Daniela Lozano Arenas, quien también agradeció a la Liga Santandereana de Fútbol, los instructores arbitrales y la Comisión Arbitral.

En términos concretos, el gafete de la FIFA en su uniforme le amplía sus oportunidades laborales, no solo en competencias continentales como la Copa Libertadores femenina, sino también a las Eliminatorias Sudamericanas o la propia Copa del Mundo en todas sus categorías.

Esta insignia también significa que ahora esta mujer santandereana hace parte de la Lista de Árbitros Internacionales de la FIFA. Un distintivo que también puede ser entregado a jueces de línea, árbitros de VAR e incluso colegiados en otras disciplinas como el futsal o el fútbol playa.

¿Cuántas árbitras colombianas tiene escarapela FIFA?

Juezas Centrales

Karen Lozano (Santander) María Victoria Daza (Norte de Santander) Paula Fernández Ome (Bogotá) Danna Katherine Victorino Velasco Vanessa Ceballos (Magdalena) Yeimi Martínez (Meta)

Juezas de Línea

Mayra Sánchez (Valle del Cauca) Eliana Ortiz (Antioquia) Mary Blanco (Boyacá) Nataly Arteaga (Nariño) Jenny Arias (Bogotá) Mónica Espinoza

Este grupo de árbitras, a excepción de Karen Lozano que obtuvo la escarapela en diciembre de 2025, hicieron parte del cuerpo de colegiadas tanto en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024, como la CONMEBOL Copa América femenina Ecuador 2025.

