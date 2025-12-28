Este es el impresionante récord que consiguió Jefferson Lerma en el fútbol inglés

Jefferson Lerma durante la final de la CONMEBOL Copa América Estados Unidos 2024 entre Argentina y Colombia el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Este domingo 28 de diciembre de 2025, el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma cayó 1-0 frente al Tottenham por la fecha 18 de la Premier League 2025/26. Sin embargo, las buenas noticias vinieron de parte de este último futbolista de la Tricolor.

Mientras Muñoz se recupera de una intervención quirúrgica, Lerma se convirtió en el jugador de Colombia con más partidos en la historia del fútbol inglés. Exactamente, son 177 partidos en la máxima división de Reino Unido que lo ponen dos cotejos por encima del segundo.

Este es Juan Pablo Ángel, quien acumulo 175 encuentros en la primera división británica con Aston Villa del 2001 al 2007. Un periodo de tiempo parecido al de Jefferson Lerma que llegó a la Premier League en 2018 de la mano del Bournemouth, procedente de España.

En ese club, el oriundo de Cerrito, Valle del Cauca, permaneció cinco años; momento en el que fichó con el Crystal Palace. Con este equipo acumula 77 partidos, un gol, 14 asistencias y dos títulos. FA Cup frente al Manchester City y Community Shield contra el Liverpool.

¿En qué equipo debutó Jefferson Lerma?

El volante de primera línea de 31 años debutó en el 30 de marzo de 2013 con Atlético Huila en un partido por la liga colombiana frente a Millonarios. Sus primeros dos goles llegaron una temporada después, en la Liga Postobon 2014-I, contra Fortaleza haciendo el gol 999 y 1.000 en la historia del Huila.

Un año después, ya estaba militando en el fútbol europeo, exactamente en el Levante con el cual en la temporada 2016/17 ganó la segunda división española. En 2018, fue transferido por EUR 30 millones al Bournemouth en donde permaneció un lustro sin ganar títulos.

Sin embargo, todo cambio con su llegada al Crystal Palace en junio de 2023, club con el que tiene contrato vigente hasta mediados de 2026. Allí ha cosechado sus dos únicos trofeos de primera división: la FA Cup 2024/25 y la Community Shield 2025/26.

Jefferson Lerma en la selección de Colombia

Respecto a su trayectoria en Colombia, Lerma se puso por primera vez la Tricolor en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos Río 2016. Allí, el vallecaucano jugó tres partidos ante de caer eliminado en cuartos de final a manos de la escuadra anfitriona, Brasil.

Un año después, debutó en la selección mayor con la que ha disputado dos Eliminatorias Mundialistas (rumbo a Catar 2022 y Norteamérica 2026), tres Copas América (Brasil 2019, 2021 y Estados Unidos 2024) y una Copa del Mundo (Rusia 2018) en la cual jugó tres partidos.

Con el combinado nacional tiene cinco goles, siendo el 1-0 de la semifinal de la Copa América Estados Unidos 2024 en más importante de todos. Un momento de algarabía y emoción que espera repetir en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

