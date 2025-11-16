Logo El Espectador
EN VIVO: América vs. Nacional definen al otro finalista de la Copa BetPlay

El cuadro verdolaga logró una ventaja considerable en la ida tras imponerse 4-1 en el Atanasio Girardot.

Daniel Bello
Daniel Bello
16 de noviembre de 2025 - 09:00 p. m.

Actualizaciones clave

América y Nacional, en el Atanasio.
América y Nacional, en el Atanasio.
Foto: Nacional, vía X
El Pascual Guerrero está listo para una noche decisiva en la Copa BetPlay. América de Cali recibe a Atlético Nacional con la obligación de remontar el 4-1 sufrido en la ida, un marcador que deja a los ‘Diablos Rojos’ ante una tarea compleja.

Ganar por tres goles para forzar los penaltis o por cuatro para avanzar directamente son las únicas opciones que tiene el cuadro vallecaucano. El verde paisa llega con la ventaja construida en la ida gracias a los tantos de Bauzá, Uribe, Rengifo y Morelos; Garcés descontó (4-1).

El ganador de esta serie enfrentará a Independiente Medellín en la final. El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo aseguró el pasado clubes su clasificación a la serie definitiva tras superar 2-1 en el global a Envigado en la otra llave.

Siga el minuto a minuto de América vs. Nacional en las semifinales de la Copa BetPlay:

Actualización claveHace 5 horas

El encargado de impartir justicia

Jairo Mayorga, del Tolima, fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el partido entre América y Nacional. El caldense Cristian Aguirre y el bogotano Juan Holguín serán sus asistentes. El VAR estará dirigido por el santandereano Ricardo García.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Actualizaciones clave

