EN VIVO: América vs. Nacional definen al otro finalista de la Copa BetPlay

América y Nacional, en el Atanasio. Foto: Nacional, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Pascual Guerrero está listo para una noche decisiva en la Copa BetPlay. América de Cali recibe a Atlético Nacional con la obligación de remontar el 4-1 sufrido en la ida, un marcador que deja a los ‘Diablos Rojos’ ante una tarea compleja.

Ganar por tres goles para forzar los penaltis o por cuatro para avanzar directamente son las únicas opciones que tiene el cuadro vallecaucano. El verde paisa llega con la ventaja construida en la ida gracias a los tantos de Bauzá, Uribe, Rengifo y Morelos; Garcés descontó (4-1).

El ganador de esta serie enfrentará a Independiente Medellín en la final. El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo aseguró el pasado clubes su clasificación a la serie definitiva tras superar 2-1 en el global a Envigado en la otra llave.

Siga el minuto a minuto de América vs. Nacional en las semifinales de la Copa BetPlay:

Jairo Mayorga, del Tolima, fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el partido entre América y Nacional. El caldense Cristian Aguirre y el bogotano Juan Holguín serán sus asistentes. El VAR estará dirigido por el santandereano Ricardo García.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador