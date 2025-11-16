Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? Hora y dónde ver el último partido del año de la selección

La selección de Colombia quiere mantener su invicto de ocho partidos sin perder y enfrentará a la selección de Australia.

Diego Daza Gómez
16 de noviembre de 2025 - 06:06 p. m.
Jhon Córdoba, jugador de la selección de Colombia.
Jhon Córdoba, jugador de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Giorgio Viera
La tricolor vuelve a escena este martes 18 de noviembre para disputar su último partido del 2025, que será frente a Australia en el Citi Field de Nueva York. El duelo llega en medio del buen momento del equipo colombiano, que enlaza una racha positiva de cara al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, en un partido que se abrió muy temprano gracias al gol de Gustavo Puerta al minuto 3′, tras una asistencia de Santiago Arias. Aunque Benjamin Old empató en el 80’, Johan Carbonero apareció al 88′ para sellar el triunfo y mantener el envión del equipo nacional en esta fecha FIFA.

Vínculos relacionados

¡Portugal, rumbo al Mundial! Goleada histórica y boleto asegurado a la Copa de 2026
¡Neymar, entre lágrimas! Santos lucha por no descender: vea el triunfo agónico ante Palmeiras
Así fue el agarrón entre Estados Unidos y Paraguay: pelea y caos en el amistoso

Este resultado amplió uno de los registros más llamativos del proceso de Lorenzo: 17 partidos amistosos sin derrota, con 14 victorias y 3 empates desde que asumió el cargo en junio de 2022. En ese periodo, Colombia ha marcado 38 goles y recibido apenas 12.

Además, la tricolor acumula ocho juegos sin perder entre Eliminatorias y amistosos, una racha que comenzó después de la caída ante Brasil en marzo de este año.

El equipo viaja ahora a Nueva York para cerrar su actividad de 2025 con un rival exigente. El enfrentamiento ante Australia, que reemplaza el amistoso inicialmente pactado con Nigeria —cancelado por el repechaje que disputa la selección africana—, será una nueva oportunidad para que Lorenzo ajuste piezas y siga perfilando la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Además, la Federación ya proyecta la agenda del próximo año. Según adelantó Zlatko Dalić, entrenador de Croacia, la idea es que su selección enfrente a Brasil y Colombia en la fecha FIFA de marzo de 2026, lo que podría sumar un nuevo examen de alto nivel antes de la gran cita mundialista.

Hora y dónde ver

Fecha: martes 18 de noviembre.

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia).

Lugar: Estadio Citi Field | New York | EE.UU.

TV: Caracol TV.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Daza Gómez

