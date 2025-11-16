¡Atención! Daniel Muñoz abandonó la concentración de la selección de Colombia: ¿por qué?

Daniel Muñoz de Colombia. Foto: Getty Images via AFP - HECTOR VIVAS

Colombia sufrió una baja de última hora para su último partido del 2025. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este lunes que Daniel Muñoz dejó la concentración del equipo nacional por motivos familiares, por lo que el lateral derecho no estará disponible para el encuentro de este martes frente a Australia en el Citi Field de Nueva York.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”, señaló el comunicado oficial.

La ausencia del jugador del Crystal Palace obliga a Néstor Lorenzo a confiar la banda derecha a Santiago Arias, quien hizo un buen partido frente a Nueva Zelanda.

Las declaraciones que dio antes de viajar

Horas antes de conocerse su salida, Muñoz había sido protagonista por unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo. En la previa del duelo ante Nueva Zelanda, el defensor habló con total sinceridad sobre sus sueños y su futuro profesional:

“Se habla mucho de un club y del otro. Para mí sería un sueño jugar en uno de estos clubes, ya sea el Barça, el París Saint-Germain, el Real Madrid o el Manchester United. Día a día me esfuerzo para poder llegar allí. Pero ahora quiero hacer las cosas bien en Crystal Palace y aquí en la selección“.

Las palabras del jugador llegaron en un momento en el que su rendimiento en la Premier League ha captado la atención internacional y lo mantiene como uno de los laterales más destacados del continente.

Ahora, su foco está en resolver su situación familiar, mientras la selección se alista para cerrar el año ante Australia, el martes a las 8:00 p.m. por Gol Caracol y el minuto a minuto por El Espectador.

