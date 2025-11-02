¡Final de película! La maratón de Nueva York se definió por 0,16 segundos: video

Alexander Mutiso de Kenia (atrás) y Benson Kipruto de Kenia (adelante) cruzan la línea de meta para quedar en primer y segundo lugar en la División Abierta Profesional Masculina del Maratón de la Ciudad de Nueva York TCS 2025 en Central Park en Nueva York, Nueva York, EE. UU., 2 de noviembre de 2025. Foto: EFE - SARAH YENESEL

El keniano Benson Kipruto resistió un emocionante ataque final de su compatriota Alexander Mutiso para conquistar este domingo la maratón de Nueva York 2025, en el desenlace más ajustado de la historia de la prueba.

En la categoría femenina, su compatriota Hellen Obiri firmó una actuación descomunal al pulverizar el récord del circuito.

Kipruto cruzó la meta en 2 horas, 8 minutos y 9 segundos, sumando así el título neoyorquino a sus victorias previas en los grandes maratones de Boston, Chicago y Tokio.

Mutiso, campeón en Londres 2024, llegó apenas 0,16 segundos detrás, tras un duelo vibrante que mantuvo a los espectadores de Central Park al borde del aliento. En los metros finales, Kipruto parecía tener asegurado el triunfo, pero Mutiso aceleró con un sprint feroz y cruzó la línea a milímetros de su compatriota.

“El final fue durísimo, pero me animaba a mí mismo, diciéndome: ‘¡Vamos, tú puedes ganar!’”, contó Kipruto, exhausto pero eufórico tras la victoria.

El también keniano Albert Korir, vencedor en Nueva York 2021, completó el podio con un tiempo de 2:08:57, mientras que el legendario Eliud Kipchoge, en lo que podría ser su última gran carrera, finalizó 17º con 2:14:36.

Obiri hace historia y pulveriza el récord femenino

En la competencia femenina, Hellen Obiri protagonizó otro cierre electrizante y se impuso con 2:19:51, estableciendo un nuevo récord del circuito que derribó la marca de 2:22:31 fijada hace 22 años por Margaret Okayo.

La campeona de 2023 se despegó de Sharon Lokedi —ganadora en 2022— a menos de un kilómetro del final y cruzó la meta con autoridad. Lokedi fue segunda con 2:20:07, y la defensora del título, Sheila Chepkirui, terminó tercera con 2:20:24. Las tres corredoras bajaron del antiguo récord.

“¡Increíble! Fue una carrera muy fuerte, pero me mantuve paciente. Sabía que Sharon estaba cerca y pensé: ‘Voy a dar lo mejor de mí’”, dijo Obiri tras su hazaña.

La neerlandesa Sifan Hassan, actual campeona olímpica, cerró en la sexta posición con 2:24:43.

